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وفيَّات الأردن.. الأحد 25-10-2026

  • 25 أكتوبر 2026
  • 11:37
وفيَّات الأردن الأحد 25102026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، 25-10-2026:

- أسامة محمد العمرات

- أم خليل الخزاعلة

- أمينه عبدالمجيد المحادين

- احمد غانم محمد بني عامر

- بسام عبدالحميد سعود المجالي

- بطرس سمعان عودة اليعقوب

- جليلة أحمد حمود الشمايلة

- حسن محمد خليل الشيشاني

- خلف موسى حسن المهيرات

- سعاد حنا عبدالله صيصان

- سليم عوض منصور

- شهم مزيد غصاب البرماوي

- صالح عواد الزواهرة

- عامر الحراسيس

- عايد الهويمل

- عبدالله ارشيد العكاليك الحراحشة

- فارس خليل منصور النبر

- فرج أحمد خليفة العطيات

- فلاح عبدالله السميران

- فواز سالم مكازي الجريبيع

- قسيم محمد علي العودات

- محمد نصار الجمرة

- محمد سالم عباس العملة

- محمد عدنان الصمادي

- محمد خير علي الشريف المصري

- محمود عبدالله هياجنه

- نازك محمد غالب طوقان

- نعمات عبيدالله المعاقبة

- وسام أحمد سليمان بني بكر

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون

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