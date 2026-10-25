وفيَّات الأردن.. الأحد 25-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد، 25-10-2026:
- أسامة محمد العمرات
- أم خليل الخزاعلة
- أمينه عبدالمجيد المحادين
- احمد غانم محمد بني عامر
- بسام عبدالحميد سعود المجالي
- بطرس سمعان عودة اليعقوب
- جليلة أحمد حمود الشمايلة
- حسن محمد خليل الشيشاني
- خلف موسى حسن المهيرات
- سعاد حنا عبدالله صيصان
- سليم عوض منصور
- شهم مزيد غصاب البرماوي
- صالح عواد الزواهرة
- عامر الحراسيس
- عايد الهويمل
- عبدالله ارشيد العكاليك الحراحشة
- فارس خليل منصور النبر
- فرج أحمد خليفة العطيات
- فلاح عبدالله السميران
- فواز سالم مكازي الجريبيع
- قسيم محمد علي العودات
- محمد نصار الجمرة
- محمد سالم عباس العملة
- محمد عدنان الصمادي
- محمد خير علي الشريف المصري
- محمود عبدالله هياجنه
- نازك محمد غالب طوقان
- نعمات عبيدالله المعاقبة
- وسام أحمد سليمان بني بكر
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون