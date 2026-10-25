اتحاد المهندسين العرب يدين الهجوم الإرهابي في الكرك ويؤكد تضامنه مع الأردن

- إشاعة الانقسام الطائفي وتفكيك وحدة المجتمعات يخدمان المشروع الصهيوني



خبرني - أدان اتحاد المهندسين العرب الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، مؤكداً تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفه إلى جانب قيادتها وشعبها في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد، في بيانها الذي تلقته نقابة المهندسين، أن استهداف دور العبادة يشكل جريمة نكراء وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية التي تصون حرمة العبادة وقدسية النفس البشرية، مشددة على أن هذا الاعتداء يمس السلم الأهلي والوحدة الوطنية الأردنية وروابط الأخوة والتعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين.

وحذّر الاتحاد من أن إشاعة الانقسام الطائفي وتفكيك وحدة المجتمعات يخدمان المشروع الصهيوني، الذي يستفيد من الصراعات الداخلية لإضعاف الشعوب وصرفها عن قضاياها العادلة، مؤكداً أن محاولات زعزعة استقرار المملكة والنيل من نموذجها الراسخ في العيش المشترك والتآخي الديني لن تزيد الأردنيين إلا تماسكاً وتمسكاً بوحدتهم الوطنية.

وجدد الاتحاد موقفه الثابت والرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، مؤكداً أهمية ترسيخ قيم السلام والاعتدال والتسامح، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش المشترك بين مختلف مكونات المجتمعات العربية.

كما أعرب عن تقديره لتضامن المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومة وشعباً، مع أسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مثمناً جهود السلطات الأردنية المختصة في كشف ملابسات الحادث وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

وتقدم الاتحاد باسم النقابات والجمعيات الهندسية في الدول العربية، بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن وشعبه، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.