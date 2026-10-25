خبرني - شهدت مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يوم الجمعة الماضي، هجوماً مسلحاً نفذه شابان فلسطينيان عند حاجز "فرش الهوى" العسكري على المدخل الغربي للمدينة.

وأسفرت العملية، بحسب المصادر الرسمية، عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، إلى جانب استشهاد منفذَي الهجوم.



وعقب الحادثة، شرعت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي وُصفت بـ"العقاب الجماعي" ضد السكان المدنيين.

وفي إطار هذه الإجراءات، أجبرت قوات الاحتلال، يوم السبت، عشرات العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها قسراً في منطقتي "الجلدة" و"عين دير بحة" بالخليل.

ومن أبرز المشاهد القاسية التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق جلوس عائلة فلسطينية من منطقة "فرش الهوى" التي شهد حاجزها وقوع العملية فوق ركام منزلها، بعد أن دمرته قوات الاحتلال ضمن سياسة العقاب الجماعي.

وانتشر مقطع فيديو يوثق توجيه جنود الاحتلال رسالة استفزازية للأهالي عبر مكبرات الصوت، قائلين: "ضبّوا أغراضكم، جبنالكم هجرة".

وأسفرت هذه الخطوة عن إجبار نحو 250 أسرة من منطقتي "فرش الهوا" و"أبو اكتيلة" على إخلاء منازلها، وسط إجراءات مشددة منعت العائلات من اصطحاب مركباتها أو ممتلكاتها باستثناء حقيبة ملابس واحدة لكل أسرة، وهو ما اعتبره حقوقيون ومراقبون "تهجيراً قسرياً منظماً" يجرّد المدنيين من أبسط مقومات الحياة.

وتفاعلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع تداعيات الأحداث، حيث تداول ناشطون مقطعاً مصوراً لعائلة من منطقة "فرش الهوى" تفترش أنقاض منزلها الذي دمرته الجرافات الإسرائيلية.

وعبّر ناشطون عن تضامنهم مع المشهد، مؤكدين أن سياسة الهدم "لن تنجح في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"، ومشددين على حتمية الصمود والانتصار مهما تمادى الاحتلال.



كما وصف مغردون المشاهد الواردة من الخليل بـ"المفزعة"، مشيرين إلى أن تحول أحياء كاملة إلى ركام وتشريد مئات العائلات في الشوارع يعيد إلى الأذهان مشاهد الدمار والتهجير القاسية التي يعيشها قطاع غزة.

في السياق ذاته، حذر متابعون من الانجرار وراء الرواية الإسرائيلية التي تتخذ من العملية المسلحة ذريعة لتبرير هدم المحلات والمباني في "فرش الهوى".