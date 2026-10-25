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مواصفات حاسب الألعاب الأحدث من Honor

  • 25 أكتوبر 2026
  • 10:47
مواصفات حاسب الألعاب الأحدث من Honor

خبرني - كشفت Honor عن حاسبها اللوحي الجديدة الذي سيطرح قريبا لينافس أفضل الحواسب اللوحية المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.
حصل الحاسب على هيكل أنيق التصميم بأبعاد (189.3/121.5/6.1) ملم، وزنه 315 غ، وزوّد بمكبرات صوت عالية الأداء لتامين تجربة صوتية مميزة أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.

شاشته أتت من نوع OLED بمقاس 8.4 بوصة، دقة عرضها (2304/1440) بيكسل، ترددها يصل إلى 240 هيرتز، سطوعها يصل إلى 6000 nits، ودعمت بتقنية HDR Vivid، ما يجعلها من بين أفضل شاشات الحواسب اللوحية.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-17" مع واجهات MagicOS 11، ومعالج Qualcomm ،Snapdragon 8 Elite Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وكاميرته الامامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

يمكن وصل الحاسب بقبضات جانبية للتحكم بالألعاب، كما زوّد بتقنية Bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2 Gen2، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، ويمكن للبطارية تأمين الشحن العكسي للهواتف والأجهزة المحمولة الذكية باستطاعة 27 واط.

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