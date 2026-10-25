إدانة سعودية لاستهداف الحوثيين مكة والمدينة: اعتداء على المقدسات

خبرني - أعرب رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن إدانته لاستمرار استهداف الحوثيين مكة المكرمة والمدينة المنورة واصفا هذه الأفعال بالانتهاك الصارخ للحرمات.

أدان رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس، استمرار استهداف الحوثيين لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكد السديس أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداءً سافرًا على حرمة البلد الحرام ومدينة رسول الله، وانتهاكا لتعاليم الشريعة الإسلامية التي حرّمت العدوان والإفساد في الأرض، وأوجبت تعظيم المقدسات وصيانة أمنها".

وأوضح أن "تكرار استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة يكشف عن النهج الإجرامي للمليشيا الإرهابية ونواياها الخبيثة تجاه المسلمين ومقدساتهم، واستخفافها بمكانة الحرمين الشريفين وقدسيتهما في نفوس المسلمين"، مشددا على أن "هذه الاعتداءات تتنافى مع مبادئ الإسلام وقيمه السمحة، وتمثل انتهاكًا للحرمات دون وازع من دين أو ضمير".

وبيّن أن "استهداف المقدسات والمدنيين والمنشآت جريمة محرّمة شرعًا، ومدانة إنسانيًا، ومخالفة للمواثيق والأعراف الدولية"، مؤكدًا أن "هذه الاعتداءات لن تنال بإذن الله من أمن المملكة واستقرارها، ولن تزيد قيادتها وشعبها إلا ثباتًا وعزيمة في حماية المقدسات، وصون أمن الحرمين الشريفين وسلامة قاصديهما".

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها قيادة البلاد في حماية الحرمين الشريفين والذود عن مقدسات المسلمين، مؤكدًا أن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر لا يُسمح بالمساس به، وأن المملكة ماضية في أداء رسالتها في خدمة الحرمين الشريفين وحماية المقدسات الإسلامية".

وأعلن الدفاع المدني السعودي في بيان له أمس السبت، سقوط شظايا في مكة والمدينة جراء اعتراض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون.