الملايين يتناولونه لحماية الذاكرة.. دراسة صادمة تكشف حقيقة مكملات زيت السمك

خبرني - يستهلك ملايين الأشخاص مكملات زيت السمك أملاً في حماية الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر، ما جعل سوق مكملات أوميغا-3 يتجاوز مليار دولار سنوياً. لكن دراسة علمية جديدة من جامعة ساوثرن كاليفورنيا تشير إلى أن هذه المكملات قد لا توفر الفوائد المعرفية التي يتوقعها كثيرون.

وبحسب ما نشره موقع Science Daily نقلاً عن دورية eBioMedicine، وجد الباحثون أن رفع مستويات أحماض أوميغا-3 في الدماغ من خلال المكملات الغذائية لم يؤد إلى تحسين الذاكرة أو القدرات الإدراكية، كما لم يساعد في الحد من انكماش الدماغ المرتبط بالشيخوخة.



لا حماية من ألزهايمر

استندت الدراسة إلى تجربة سريرية استمرت عامين وشملت 365 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 55 و80 عاماً، جميعهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر، كما أنهم نادراً ما كانوا يتناولون الأسماك، وهي المصدر الغذائي الرئيسي لأحماض أوميغا-3.

وقال حسين ناجي ياسين، مدير مركز صحة الدماغ الشخصية بجامعة ساوثرن كاليفورنيا والباحث الرئيسي للدراسة: "نأمل جميعاً في وجود حل بسيط للوقاية من ألزهايمر، لكن نتائجنا لا تدعم استخدام مكملات زيت السمك لهذا الغرض".

اختبار جرعات عالية

حمل نحو 47% من المشاركين المتغير الجيني "APOE4"، المعروف بارتباطه بارتفاع خطر الإصابة بألزهايمر. وجرى توزيع المشاركين عشوائياً لتلقي مكمل يومي يحتوي على 2000 ملليغرام من حمض "دوكوساهيكسانويك" (DHA)، أو دواء وهمياً للمقارنة.

ويعد حمض DHA أحد أهم أحماض أوميغا-3، إذ يدخل في تكوين أغشية الخلايا العصبية ويسهم في دعم التواصل بينها، ما جعله محوراً للاهتمام بوصفه عاملاً محتملاً للحفاظ على الوظائف المعرفية.

نتائج مخيبة للآمال

رغم ارتفاع مستويات DHA لدى المشاركين الذين تناولوا المكملات، لم تظهر لديهم أي أفضلية في اختبارات الذاكرة والتفكير مقارنة بمن تلقوا الدواء الوهمي.

كما أخفقت المكملات في منع انكماش الحُصين، وهي منطقة دماغية تلعب دوراً أساسياً في تكوين الذكريات، ويعد تراجع حجمها أحد المؤشرات المرتبطة بالتقدم في العمر ومرض ألزهايمر.

وتشير النتائج إلى أن زيادة مستويات DHA في الدماغ وحدها لا تكفي لتحقيق فوائد معرفية ملموسة لدى كبار السن المعرضين لخطر الإصابة بالخرف.



النظام الغذائي أهم من المكملات

يرى الباحثون أن أحماض أوميغا-3 قد تكون أكثر فاعلية عند الحصول عليها ضمن نظام غذائي متكامل، وليس في صورة مكملات منفصلة. ويبرز في هذا السياق النظام الغذائي المتوسطي الذي يعتمد على الأسماك والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون، والذي ارتبط في دراسات سابقة بانخفاض خطر التدهور المعرفي وألزهايمر.

ويؤكد الباحثون أن نتائج الدراسة لا تعني أن أحماض أوميغا-3 أو تناول الأسماك عديم الفائدة، بل تشير إلى أن مكملات DHA عالية الجرعة لم توفر حماية واضحة للذاكرة أو لبنية الدماغ لدى المشاركين الذين شملتهم الدراسة.