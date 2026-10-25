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ساعة نوم إضافية.. أوروبا تودّع التوقيت الصيفي

  • 25 أكتوبر 2026
  • 10:24
ساعة نوم إضافية أوروبا تودّع التوقيت الصيفي

خبرني - جرى تأخير الوقت في أوروبا ساعة واحدة في تمام الثالثة من صباح اليوم الأحد، لينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية.
وعادت ألمانيا ودول وسط أوروبا إلى تطبيق "توقيت وسط أوروبا"، الذي يسبق توقيت غرينتش بساعة واحدة، بدلا من "توقيت وسط أوروبا الصيفي" الذي كان يسبق توقيت غرينتش بساعتين.

وأعيد تطبيق تغيير التوقيت في ألمانيا عام 1980 بهدف توفير الطاقة وتحقيق استفادة قصوى من ضوء النهار. وبموجب ذلك، يستمر العمل بالتوقيت القياسي (الشتوي) حتى 28 مارس من العام المقبل.

وتتولى الهيئة الوطنية الألمانية للمقاييس في مدينة براونشفايغ شمالي البلاد مسؤولية ضبط هذا التغيير الآلي للساعات.

ويحرص الخبراء في المعهد على تزويد الساعات الموجهة بالراديو وساعات المحطات والعديد من الساعات الصناعية بالإشارة عبر جهاز إرسال ذي موجة طويلة يطلق عليه اسم "دي سي إف 77" في ماينفلينغن بالقرب من فرانكفورت.

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