Coolpad تدخل المنافسة في أسواق الأجهزة الذكية

خبرني - أعلنت Coolpad عن جهازها الذكي الجديد الذي ستطرحه في الأسواق العالمية قريبا لينافس الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد.

حصل Coolpad Cool X Wide على تصميم أنيق ومميز، وهيكل بأبعاد (150.3/94.5/9) ملم، وزنه 209 غ.

شاشته IPS LCD بمقاس 6.38 بوصة، دقة عرضها (720/1158) بيكسل، أبعادها (16:10)، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 214 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16"، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وزوّد بمنفذ لشرائح الذاكرة microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّدته Coolpad أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 18 واط، وستطرحه بألوان أساسية هي الأبيض والأسود والاحمر، بسعر 130 يورو تقريبا.