إسرائيل تغلق الضفة الغربية خلال انتخابات الكنيست

خبرني - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض إغلاقا كاملا على الضفة الغربية خلال انتخابات الكنيست بعد غد الثلاثاء.

وقال الجيش إنه سيحظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغور الأردن يومي الأحد والإثنين، باستثناء المناطق الصناعية و"عدد محدود" من المواقع الأخرى المعتمدة.

وأضاف أن جميع المعابر البرية بين الضفة الغربية وإسرائيل ستغلق أيضا أمام الفلسطينيين في يوم الانتخابات.

وتأتي هذه التدابير في ظل عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية عقب هجوم مميت بالرصاص نفذه مسلحان فلسطينيان بالقرب من مدينة الخليل يوم الجمعة.

وقتل جنديان إسرائيليان وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم، وفقا للجيش. كما قتل المسلحان الفلسطينيان المشتبه بـهما، وهما أيضا من الخليل.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن نحو 2000 فلسطيني قد نزحوا من منازلهم في الخليل.

وأضاف كاتس لهيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) إن "وحدات خاصة من الجيش تنفذ عمليات هناك حاليا."

وأضاف أنه لن يسمح للسكان النازحين بالعودة إلى أحياء مدينة الخليل "حتى نحل جميع المشاكل مع حماس في الخليل".

وذكر الجيش الإسرائيلي إن قواته، إلى جانب شرطة الحدود والأجهزة الاستخباراتية، نفذت عمليات في نحو 40 منطقة وفي 400 موقع بمختلف أنحاء الضفة الغربية. وأفاد الجيش بأنه تم اعتقال نحو 40 مشتبها بهم، بمن فيهم أعضاء في الجماعتين المسلحتين الإسلاميتين حماس والجهاد الإسلامي.