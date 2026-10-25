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مصابان في العملية الإرهابية لا يزالان يتلقيان العلاج في مستشفى الكرك

  • 25 أكتوبر 2026
  • 09:43
مصابان في العملية الإرهابية لا يزالان يتلقيان العلاج في مستشفى الكرك

خبرني - لا يزال مصابان جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك يتلقيان العلاج في مستشفى الكرك الحكومي، وسط توقعات بمغادرتهما المستشفى اليوم الأحد.

وتشير المعلومات إلى أن الحالة الصحية للمصابين جيدة، ومن المتوقع خروجهما خلال الساعات المقبلة.

وفي السياق، من المقرر أن تتحرك جنائز شهداء الهجوم الإرهابي من مستشفى الكرك الحكومي باتجاه بلدة حمود خلال نحو ساعة، تمهيدا لتشييع جثامينهم إلى مثواهم الأخير.

وحّد صياغة التوقعات الزمنيةاستبدل «جنائز» بـ«جثامين»اجعل العنوان أكثر اختصارًا

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