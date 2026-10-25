محمد القسوس... من إرث العروبة إلى شهادة الوطن لماذا سُمّي محمدًا؟

خبرني - كتبت شيرين قسوس:

لم يكن اسم محمد الذي اختاره الدكتور يوسف عودة القسوس لابنه، الذي جاء ثاني أبنائه بعد ابنته الأولى، مجرد اسم، بل كان امتدادًا لفكر رجلٍ آمن بالعروبة والقومية، وجعل من انتمائه لأمته وموقفه من قضاياها جزءًا أصيلًا من حياته. كان الدكتور يوسف رجلًا لم يفصل بين الفكر والعمل، فجمع بين الطب والسياسة والعمل العام، مؤمنًا بأن نهضة المجتمعات لا تتحقق إلا برجالٍ يملكون الشجاعة للدفاع عن قناعاتهم وتحويلها إلى مواقف وأفعال.

كان الدكتور يوسف عودة القسوس طبيبًا وطبيب أسنان، ومن مؤسسي مدينة الزرقاء في الأردن، وأحد مؤسسي الحزب السوري القومي الاجتماعي. وعُرف بين الناس بلقب طبيب الفقراء؛ لأنه رأى في الطب رسالة إنسانية قبل أن يكون مهنة، وفي مساعدة المحتاجين واجبًا لا ينتظر مقابلًا. ولم تكن مكانته تُقاس بشهاداته أو بموقعه السياسي، بل بما تركه من أثر في حياة الناس، وبما جسّده من التزام تجاه مجتمعه.

آمن الدكتور يوسف بمبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي، من وحدة الأمة ونهضتها إلى الحرية والواجب والنظام وصون كرامة الإنسان. لم تكن هذه المبادئ بالنسبة إليه أفكارًا نظرية، بل قناعات انعكست على مواقفه السياسية والاجتماعية، وشكّلت جزءًا من الإرث الفكري والإنساني الذي تركه لأبنائه.

وكانت فلسطين حاضرة بقوة في وجدانه؛ مدافعًا شرسًا عن قضيتها، ومؤمنًا بحق شعبها في الحرية والكرامة وتقرير المصير. لم يرَ فيها قضية بعيدة عن الأردن، بل قضية عربية تمسّ الضمير والحق والعدالة، ولا يجوز أن تتحول إلى ملف يُنسى أو حق يُساوَم عليه.

ومن هذا الفكر، ومن هذه العروبة، جاء اسم محمد.

لقد رُزق الدكتور يوسف بأبناء وبنات، وكانت ابنته الأولى، ثم جاء محمد ثاني أبنائه، واختار له هذا الاسم انطلاقًا من إيمانه بالعروبة والقومية. لذلك، فإن الرواية المتداولة التي تزعم أنه سمّى ابنه محمدًا بعد فقدان مواليد ذكور، أملًا في أن يعيش المولود الجديد، لا تعبّر عن حقيقة اختيار الاسم كما نعرفها. إن إنصاف سيرة الدكتور يوسف القسوس يقتضي نقل دوافعه كما كانت، لا استبدالها بحكاية لا تعبّر عن قناعاته.

لقد تربّت الأسرة على القيم التي آمن بها الدكتور يوسف: أن كرامة الإنسان أساس التعامل معه، وأن خدمة الناس مسؤولية، وأن الانتماء الحقيقي يتجلّى في العمل والمواقف. وقد نشأ أبناؤه وأحفاده على القيم النبيلة والمبادئ الإنسانية الأصيلة، من المحبة والاحترام والتسامح، إلى الصدق والوفاء والكرامة وخدمة الناس، والإيمان بالوطن والاعتزاز بالهوية العربية، والحرص على وحدة المجتمع وتماسك أبنائه، واحترام الإنسان وصون حقوقه.

لكن الأقدار كتبت لهذه الحكاية فصلًا لم يكن في الحسبان؛ فصلًا انتقل فيه اسم محمد من إرث والده وفكره إلى ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه.

الشهيد الدكتور محمد قسوس

استشهد الدكتور محمد قسوس في قضية وطنية، فداءً للوطن، في سياق هذا العمل الإرهابي الذي يسعى إلى تمزيق الشعب الأردني وضرب أمنه واستقراره. وبرحيله، تجاوزت الفاجعة حدود العائلة لتصبح جرحًا في وجدان كل من يدرك أن استهداف الأبرياء ومحاولة بث الفرقة بين الأردنيين اعتداء على الوطن بأسره.

إن الرد على الإرهاب يكون بوحدة الأردنيين، وترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة الجناة، ورفض تحويل الألم إلى فتنة. فالأردن أقوى من محاولات تمزيق نسيجه الاجتماعي، وشعبه أقدر من أن يسمح للمجرمين بتحقيق غاياتهم.

وهكذا، أصبح محمد، برحيله، امتدادًا لإرث والده في ذاكرة العائلة والوطن. اختار الدكتور يوسف اسم محمد لابنه، الذي جاء ثاني أبنائه بعد ابنته الأولى، انطلاقًا من إيمانه القومي والعروبي، ثم ارتبط اسم محمد بذاكرة الوطن شهيدًا؛ في مفارقة موجعة تجمع بين فكر الأب ومصير الابن. وما يبقى من هذه الحكاية ليس الفقد وحده، بل سيرة رجل خدم الفقراء وأسهم في تأسيس مدينة، وابن ارتبط اسمه بحدث جلل سيظل حاضرًا في تاريخ عائلته ووجدان وطنه.

سلامٌ على روح الدكتور يوسف عودة القسوس، طبيب الفقراء وأحد رجالات الزرقاء، الذي ترك إرثًا من الفكر والعمل الإنساني. وسلامٌ على روح الشهيد الدكتور محمد قسوس، الذي سيبقى اسمه امتدادًا لذلك الإرث، وحاضرًا في ذاكرة أهله ووطنه. لقد أراد المجرمون بعملهم الإرهابي تمزيق الشعب الأردني والنيل من أمنه واستقراره، لكن الأردن سيبقى عصيًّا على الفتنة، متماسكًا بوحدة أبنائه. أما محمد، فسيبقى شهيدًا مخلّدًا في ذاكرة الوطن، فيما سيذهب المجرمون إلى مزابل التاريخ؛ فالأوطان تحفظ أسماء من تركوا أثرًا في حياة الناس، ولا تمنح الخلود لمن اختاروا طريق الجريمة والدمار.