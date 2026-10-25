دوام الجامعات يقفز بأعداد ركاب النقل بين المحافظات 103%

خبرني - ارتفع الطلب على خدمات النقل العام المنتظم بين المحافظات بنسبة 103%، وفقا لمقارنة البيانات التشغيلية للأسبوعين الثاني والثالث من شهر أيلول خلال فترة العطلة الجامعية، مع الأسبوعين الثاني والثالث من شهر تشرين الأول، خلال فترة الدوام الجامعي، مع مراعاة أيام التشغيل الفعلية خلال الفترتين.

وقالت هيئة تنظيم النقل البري، في بيان، إن دوام الجامعات ضاعف أعداد مستخدمي خدمات النقل العام المنتظم بين المحافظات، إذ ارتفع عدد الركاب من 99,414 إلى 202,133 راكبا، بزيادة تجاوزت 102 ألف راكب.

وأضاف البيان أن المتوسط اليومي ارتفع من نحو 9,900 إلى أكثر من 20,200 راكب، فيما سجل يوم 18 تشرين الأول أعلى حركة ركاب، بواقع 27,292 راكبا.

وأشار إلى أن عدد الرحلات المنفذة زادت بنسبة 38% تواكبا مع ارتفاع الطلب، إذ زادت من 7,840 إلى 10,787 رحلة على جميع خطوط المشروع الاثني عشر، فيما ارتفعت المسافة الإجمالية المقطوعة بنسبة 34% خلال الأسبوعين الثاني والثالث من شهر تشرين الأول.

وارتفع متوسط عدد الركاب في الرحلة الواحدة من نحو 13 إلى نحو 19 راكبا، بحسب البيان.

وأوضح أن خط المفرق–الزرقاء سجّل أبرز زيادة في أعداد الركاب، إذ ارتفع عددهم من 4,503 إلى 46,042 راكبا، فيما زاد عدد الرحلات من 389 إلى 1,193 رحلة، مما يعكس طبيعة الخط في خدمة طلبة جامعة آل البيت، كما سجّل خط عمّان–السلط، مع عودة خدمة طلبة جامعة البلقاء التطبيقية، زيادة في أعداد الركاب بنسبة 73%، من 24,020 إلى 41,569 راكبا.

وبين أن خطوط جرش شهدت ارتفاعات لافتة، إذ زاد عدد ركاب خط جرش–إربد بنسبة 423%، من 2,239 إلى 11,710 ركاب، فيما ارتفع عدد ركاب خط جرش–المفرق بنسبة 333%، من 1,845 إلى 7,987 راكبًا.

وعلى خط جرش–عمّان، ارتفع عدد الركاب بنسبة 72.5%، من 9,308 إلى 16,057 راكبًا.

وفي شمال المملكة، أوضح البيان أن عدد ركاب خط إربد–الزرقاء ارتفع بنسبة 58.5%، من 12,479 إلى 19,781 راكبًا، فيما زاد عدد ركاب خط إربد–عمّان بنسبة 28%، من 26,944 إلى 34,546 راكبًا. كما ارتفع عدد ركاب خط عجلون بنسبة 77%، من 4,302 إلى 7,631 راكبًا.

وفي الجنوب، ارتفع عدد ركاب خط الطفيلة بنسبة 168%، من 3,120 إلى 8,371 راكبًا، فيما زاد عدد ركاب خط معان بنسبة 102%، من 2,209 إلى 4,471 راكبًا، وخط القصر بنسبة 23%، من 2,970 إلى 3,646 راكبًا، فيما زاد عدد ركاب خط الكرك–عمّان بنسبة 13.5%، من 7,320 إلى 8,309 ركاب.

ولفتت الهيئة إلى أن هذه المؤشرات تؤكد أن طلبة الجامعات يشكّلون شريحة رئيسية من مستخدمي خدمات النقل العام المنتظم بين المحافظات، وتعكس الإقبال المتزايد منهم على استخدام هذه الخدمات للتنقل بين أماكن سكنهم وجامعاتهم، بما يبرز أهمية النقل المنتظم في تلبية احتياجاتهم اليومية وتسهيل وصولهم إلى جامعاتهم.

كما تسهم الأنظمة الرقابية وتقنيات الدفع الإلكتروني والتتبع التي جرى تركيبها على الحافلات في تمكين الهيئة من إعداد الإحصائيات والبيانات التشغيلية المتعلقة بحركة الركاب والرحلات، بما يساعد على متابعة أداء المشروع، وتحليل مؤشرات التشغيل، وتحسين مستوى خدمات النقل العام المنتظم.

وتواصل الهيئة متابعة أعداد الركاب ومؤشرات التشغيل على الخطوط كافة، والعمل على مواءمة الرحلات مع مستويات الطلب، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وضمان انتظام الخدمة وجودتها.

ويهدف مشروع النقل المنتظم بين المحافظات إلى توفير خدمات نقل عام منتظمة وآمنة وبكلف مناسبة للمواطنين، وتسهيل تنقلهم بين المحافظات.