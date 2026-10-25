الأردن.. طقس معتدل الأحد وحالة من عدم الاستقرار الجوي الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

ويتوقع في ساعات ما بعد الظهر هطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة لفترة قصيرة يحتمل أن يصحبها الرعد، قد تمتد أحيانا إلى بعض المناطق في جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد في تقريرها من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية، ومن الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 30 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 16، وفي مرتفعات الشراة 25- 14، وفي مناطق البادية 31 - 18، وفي مناطق السهول 29- 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 24، وفي الأغوار الجنوبية 36- 26، وفي البحر الميت 33- 25، وفي خليج العقبة 34- 22 درجة مئوية.

وبحسب التقرير، يبقى الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات متفرقة من المطر في ساعات المساء خاصة في جنوب المملكة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي الثلاثاء، مع انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها مدينة العقبة يصحبها البرق والرعد وهطول حبات البرد أحيانا، ويتوقع خلال ساعات المساء والليل أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في جنوب وشرق المملكة مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.

ويكون الطقس الأربعاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.