9 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر الملح المختبئ في مطبخك

خبرني - يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومشكلات الكلى. ورغم تأثير العوامل الوراثية والعمر، فإن النظام الغذائي يلعب دوراً مهماً في ضبط الضغط، خصوصاً كمية الصوديوم التي يستهلكها الشخص يومياً.

ولا يقتصر الصوديوم على ملح الطعام، بل يوجد بكميات متفاوتة في منتجات مصنّعة وصلصات وتوابل قد لا يتوقع البعض احتواءها عليه.

وفيما يلي تسعة أطعمة ينصح أطباء القلب بالحد منها، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. اللحوم المصنعة

تحتوي منتجات مثل النقانق والبيكون واللحوم الباردة على كميات مرتفعة من الصوديوم، الذي قد يؤدي الإفراط فيه إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم. كما تحتوي بعض هذه المنتجات على دهون مشبعة. وتنصح طبيبة القلب بريثا غوبتا باستبدالها بالدجاج أو السمك الطازج أو البقوليات، مع تقليل الملح المضاف.

2. الشوربات والخضراوات المعلبة

قد تحتوي الشوربات الجاهزة والخضراوات المعلبة على كميات كبيرة من الصوديوم المستخدم في التصنيع والحفظ. ويمكن اختيار المنتجات منخفضة الصوديوم، أو استخدام الخضراوات المجمدة غير المتبلة، وتحضير الشوربات منزلياً بمرق غير مملح.

3. بيتزا البيبروني

يجمع هذا النوع من البيتزا بين عدة مصادر للصوديوم، منها العجين والجبن والصلصة واللحوم المصنعة. وينطبق الأمر أيضاً على بعض الوجبات السريعة، مثل البرغر وأجنحة الدجاج. ويمكن تقليل الصوديوم بتحضير البيتزا في المنزل، واستخدام كميات معتدلة من الجبن والخضراوات بدلاً من اللحوم المقددة.

4. الوجبات الخفيفة المصنعة

تحتوي رقائق البطاطا وبعض المقرمشات الجاهزة على كميات مرتفعة من الملح، حتى عندما تُسوّق باعتبارها خيارات صحية. وتوصي غوبتا بعدم الاعتماد عليها يومياً، واستبدالها بالفواكه والخضراوات الطازجة والمكسرات غير المملحة.

5. المشروبات المحلاة

لا يقتصر تأثير المشروبات الغازية والقهوة المحلاة ومشروبات الطاقة والرياضة على السكر وحده؛ إذ قد تحتوي بعض الأنواع على كميات ملحوظة من الصوديوم. كما يرتبط الإفراط في السكر المضاف بزيادة الوزن، وهو أحد عوامل خطر ارتفاع الضغط. ويظل الماء خياراً مناسباً للترطيب اليومي لدى معظم الأشخاص.

6. خلطات التوابل الجاهزة

قد تحتوي خلطات التوابل، بما فيها بعض خلطات الأدوبو والتوابل الكريولية، على كميات كبيرة من الملح. وتنصح طبيبة القلب جوهانا كونتريراس باستخدام الثوم والليمون والفلفل الأسود والأعشاب الطازجة أو المجففة لإضافة النكهة دون زيادة الصوديوم.

7. الصلصات والتتبيلات المعبأة

قد تحتوي الكاتشب وصلصة الشواء وتتبيلات السلطة على كميات متفاوتة من الصوديوم والسكر المضاف. لذا يُنصح بمراجعة الملصقات الغذائية، أو تحضير تتبيلات منزلية باستخدام زيت الزيتون والخل والليمون والأعشاب.

8. الوجبات المجمدة الجاهزة

قد تكون بعض الوجبات المجمدة غنية بالصوديوم، خصوصاً تلك التي تحتوي على صلصات أو جبن أو لحوم مصنعة. ولا يعني وصف المنتج بأنه صحي أنه منخفض الملح؛ لذا يُفضّل مقارنة الملصقات واختيار المنتجات الأقل صوديومًا.

9. اللحوم المشوية على حرارة مرتفعة

يرتبط طهي اللحوم على اللهب المباشر والحرارة المرتفعة بتكوّن مركبات كيميائية قد تكون ضارة بالصحة. لكن الأدلة لا تبرر اعتبار اللحوم المشوية سبباً مباشراً مثبتاً لارتفاع ضغط الدم. ولتقليل المخاطر، يُنصح بتجنب تفحّم اللحوم، واستخدام حرارة معتدلة، والحد من اللحوم المصنعة.

كيف تحمي ضغط دمك؟

يُعد تقليل الصوديوم من أهم الخطوات الغذائية للمساعدة في ضبط ضغط الدم. وتوصي منظمة الصحة العالمية البالغين باستهلاك أقل من 2000 ملغ من الصوديوم يومياً، أي ما يعادل أقل من 5 غرامات من الملح.

كما يساعد تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات، واختيار الأطعمة الطازجة، وممارسة النشاط البدني بانتظام على دعم صحة القلب. وإذا كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم، فلا تستبدل العلاج الموصوف بتغييرات غذائية وحدها، بل ناقش خطتك الصحية مع طبيبك.