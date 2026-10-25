خبرني - في قلب مدينة سيدي بلعباس التي طالما اهتزت مدرجات ملاعبها هتافا باسمه، تحولت حكاية نجم كرة القدم السابق حميدو حيرش، الشهير بلقب "سطيكا"، من لوحة كروية مرصعة بالمهارة إلى ملحمة إنسانية حزينة هزت وجدان الجزائريين في أكتوبر/تشرين 2026.

كان حيرش يوما ما ملء السمع والبصر؛ فنان ساحر بقميص اتحاد بلعباس، تطاوع الكرة قدمه وتنحني لمهاراته الفذة على العشب الأخضر. غير أن دروب الحياة كانت تخبئ له سيناريو قاسيا وعزلة نفسية انتهت به إلى التشرد في الشوارع بلا مأوى.



صدمة الصمت ورصيف الشارع

في مشهد يدمي القلوب، انتشرت في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2026 مقاطع مصورة توثق الوضع المأساوي الذي آلت إليه حياة هذا النجم السابق؛ حيث ظهر يفترش التراب في أحد شوارع سيدي بلعباس مرتديا ملابس متسخة.



مرض عقلي سبب المأساة

خطّت مسيرة الموهبة الكروية حميدو حيرش نهايتها بعيدا عن منصات التتويج؛ إذ اختُزلت مسيرته الحافلة بالإنجازات في 7 سنوات فقط، قبل أن يباغته المرض ويوقفه عن الركض في الملاعب وهو لم يتجاوز الـ22 من عمره.

وعوضا عن استكمال مساره الرياضي، وجد حيرش نفسه أضحى متسكعا في الشارع يصارع مرضا عصبيا وعقليا منذ قرابة 3 عقود، وسط صمت مطبق وتهميش تام من العائلة الرياضية.

وضعية حميدو الحالية ترتبط بحالة صحية ونفسية تستدعي المتابعة والتكفل الطبيين، إذ تشير المعطيات إلى أنه يغادر منزل العائلة رغم محاولات أفراد أسرته المتكررة لإبقائه فيه، ليجد نفسه أحيانا في الشارع.

ولم تتوقف مأساة اللاعب عند معاناته الشخصية، بل امتدت لتشكل كابوسا يوميا تتكبده عائلته التي تقف في كثير من الأحيان عاجزة أمام تعقيدات مرضه العقلي؛ حيث تواصل محاولاتها المستمرة واليائسة لانتشاله من التشرد في أزقة الحي وإعادته إلى دفء الحياة الكريمة.



هبة شعبية واستجابة رسمية

أمام هذا المشهد المؤثر، سارع ناشطون وفعاليات محلية لإطلاق مبادرات تضامنية لجمع التبرعات وإعادة الاعتبار لـ"سطيكا".



وأمام التفاعل الجماهيري الواسع، تدخلت السلطات المعنية للتكفل العاجل بحالته الصحية والنفسية وانتشاله من التشرد في الشوارع في التفاتة فتحت الملف الإنساني لضرورة حماية قدامى اللاعبين ورعايتهم حتى لا تتكرر حالة "سطيكا".

وفي لفتة إنسانية نبيلة، قامت "جمعية راديوز" بزيارة تضامنية للاطمئنان على الحالة الصحية للاعب حيرش حميدو، الموجود بمستشفى الأمراض العقلية بسيدي بلعباس، وذلك بحضور شقيقه عباس واللاعبَين حفاف رضوان وفوسي الطيب.

وخلال هذه المبادرة التضامنية، قدّمت الجمعية مساعدة للعائلة، إلى جانب توفير بعض المستلزمات التي يحتاجها حميدو، تعبيرا عن روح التضامن والوفاء، وتقديرا لما قدّمه من مسيرة في عالم كرة القدم.

