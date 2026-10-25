خبرني - كشفت الممثلة المصرية عزة بهاء، سر ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، موضحة أن التغير الذي طرأ على نبرة صوتها بسبب التدخين كان من أبرز الأسباب التي أثرت على استمرارها في التمثيل.

وقالت نجمة المسرحية الشهيرة "الواد سيد الشغال" في برنامج تلفزيوني على قناة النهار، إنها تعاني مشكلات صحية أثرت على صوتها، مشيرة إلى أن التدخين قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في ذلك، إلى جانب معاناتها السابقة من مشكلة في الغدة أثرت على صوتها، فضلاً عن إصابتها بالربو، الذي يزيد من تأثير هذه المشكلات.

كما أضافت عزة بهاء خلال اللقاء: "أنا بدخن، وممكن يكون ده من ضمن الأسباب، بس أنا كان عندي مشكلة في الغدة أثرت من ساعتها على الصوت، بتعالج، بس عندي ربو فبيأثر أكثر على الصوت".

هذا واستعادت بطلة "هوانم جاردن سيتي" تجربتها في مسرحية "الواد سيد الشغال" مع الفنان عادل إمام، والظروف التي منعتها من السفر مع الفرقة إلى أميركا بسبب امتحانات البكالوريوس ورفض والدها حينها.

وأكدت عزة بهاء تقديرها للفنانين الكبار الذين تعلمت منهم أصول المهنة والالتزام، مشددة على أن وجودها الحقيقي في الوسط الفني يرتبط بما تقدمه من أعمال، وليس بالسعي إلى الظهور الإعلامي المستمر.

صدفة جمعتها مع "الزعيم"

وعزة بهاء هي ممثلة مصرية، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية. وهي ابنة الفنانة الراحلة رجاء سراج، وبدأت مشوارها الفني بأدوار صغيرة قبل أن تبرز في المسرح والدراما التلفزيونية المصرية.

جاءت انطلاقتها من خلال المسرح، بعدما جمعتها الصدفة بالزعيم عادل إمام، حين رُشحت للمشاركة في مسرحية "الواد سيد الشغال" عام 1993، عقب اعتذار إحدى الممثلات عن المشاركة في العمل.

ورغم أن المسرح كان بوابة دخولها إلى عالم الفن، فإن شهرتها الواسعة ارتبطت بالدراما التلفزيونية، حيث قدمت عدداً من الأعمال الناجحة، من بينها مسلسلات "الليل وآخره"، و"أوبرا عايدة"، و"ليالي الحلمية"، و"في بيتنا رجل"، و"الرجل الآخر"، و"هوانم جاردن سيتي"، إلى جانب مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية.

وقدمت عزة بهاء نحو 145 عملاً متنوعاً بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، في مسيرة امتدت لسنوات وشهدت تعاونها مع عدد من نجوم وصناع الفن في مصر، فيما كان مسلسل "إلا أنا" آخر أعمالها الفنية عام 2020.