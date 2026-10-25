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مطار الرياض يخصص صالتين للرحلات الداخلية والدولية اعتبارا من الأحد

  • 25 أكتوبر 2026
  • 01:30
مطار الرياض يخصص صالتين للرحلات الداخلية والدولية اعتبارا من الأحد

خبرني - أعلن مطار الملك خالد الدولي في الرياض، السبت، تخصيص الصالة رقم 1 للرحلات الداخلية والصالة رقم 2 للرحلات الدولية التي تشغلها الناقلات الوطنية اعتبارا من الأحد.

ودعت إدارة المطار، في تنويه للمسافرين، أصحاب الحجوزات المؤكَّدة إلى التواصل مع شركات الطيران؛ للتحقق من حالة حجوزاتهم ورحلاتهم قبل التوجُّه إلى المطار، بحسب وكالة "رويترز".

جاء ذلك بعد تعليق العمليات عقب هجوم شنه مليشيا الحوثي في اليمن.

وتعرض المطار خلال الشهر الحالي لسلسلة هجمات، أسفرت عن سقوط وفيات وجرحى وأضرار مادية وتعليق العمليات التشغيلية مؤقتا.

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