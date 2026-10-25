خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم السبت، إنه قد ينقل مراسلي البيت الأبيض إلى موقع آخر، في خطوة قد تصعّد خلافاته مع المؤسسات الإعلامية بشأن التغطية الصحفية وإمكانية الوصول إلى الإدارة الأمريكية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نفى ترمب تقريرا أفاد بأنه يعتزم إزالة غرفة الصحافة في البيت الأبيض واستعادة مسبح تاريخي بالموقع، قائلا إنه لم يخطر بباله "أبدا القيام بشيء غبي كهذا".



لكنه أشار إلى أنه قد ينقل المراسلين من موقعهم الحالي في البيت الأبيض، مضيفا في المنشور: "قد أنقل الأخبار الزائفة إلى موقع ‌أقل إزعاجا".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء الماضي، أن ترمب حث في أغسطس/آب الماضي المتحدثة باسم البيت الأبيض آنذاك كارولين ليفيت على نقل المؤتمرات الصحفية من غرفة "جيمس إس برادي" للإحاطات الصحفية، لكن الفكرة لم تُنفذ.

ويتمتع الصحفيون بمساحات عمل مخصصة لهم داخل مبنى البيت الأبيض منذ عقود. وقد شيدت قاعة الإحاطات الصحفية الحالية داخل البيت الأبيض لتحل محل حوض سباحة يعود إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت (1932-1945)



هجوم مستمر على الصحافة

ويأتي توقيت إعلان الرئيس الأمريكي فكرة استبدال التغطية الصحفية من غرفة "جيمس إس برادي" إلى موقع آخر في ظل تصاعد خلافات ترمب مع وسائل الإعلام الأمريكية، التي اتهمها مرارا بنشر أخبار زائفة وتقديم تغطية غير منصفة لإدارته.

والشهر الماضي، منع ترمب صحفيين من 3 وسائل إعلام كبرى -وهي "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" الإخباري- من دخول مقر البيت الأبيض بدعوى نشر أخبار زائفة، مهددا مؤسسات إعلامية أخرى بمواجهة قيود مماثلة.

وتتصاعد المخاوف في الولايات المتحدة بشأن حدود السلطة التنفيذية وعلاقتها بحرية الصحافة، مع اتساع ضغوط ترمب على وسائل الإعلام والصحفيين.



وقال مدافعون عن حرية التعبير إن الخطوة تنتهك الحماية التي ‌يكفلها التعديل الأول للدستور لحرية الصحافة.

وأعاد البيت الأبيض السماح لهم بالدخول بعد أمر من قاض فدرالي رجح ‌أن ‌الحظر غير دستوري، غير أن إدارة ترمب لا تزال تطعن في القضية.