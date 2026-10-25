الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة بلدات في جنين

خبرني - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عددا من بلدات محافظة جنين، وداهمت منازل ومحال تجارية، واعتدت على فلسطينيين أثناء مرورهم على الحواجز، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات جبع والسيلة الحارثية والزبابدة وميثلون، وداهمت في بلدة جبع عددا من المنازل والمحال التجارية، وعبثت بمحتوياتها وحطمت بعضها، وألحقت أضرارا بها، كما أطلقت قنابل الغاز السام والصوت باتجاه المنازل.

وفي سياق متصل، أصيب شخصان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما أثناء مرورهما على الحواجز المحيطة بمحافظة جنين.

وأوضحت المصادر أن شخصا من بلدة رابا، جنوب شرق جنين، نقل إلى المستشفى إثر تعرضه لاعتداء من قبل جيش الاحتلال، كما تعرض شخص آخر لاعتداء من قوات الاحتلال قرب دوار البادية شرق جنين، ونقل إلى المستشفى.