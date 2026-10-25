هددت برد مضاعف.. إيران تتوقع غزوا بريا أمريكيا وتتحسب لاغتيال المرشد الجديد

خبرني - تتعامل إيران مع التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بجدية كبيرة، وترى أن أي عمل عسكري جديد سيشمل محاولة احتلال جزر إيرانية، وربما يستهدف المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، وفق ما قاله مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش.

ولا تزال التهديدات الأمريكية ضد إيران تتصاعد، في حين تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في وقت سابق من الشهر الجاري- عن ضرورة إسقاط النظام الإيراني، وهو ما عدَّته طهران مؤشرا على احتمال استهدافه المرشد الأعلى، بحسب هواش.



وبينما يحاول الوسطاء إعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن البنتاغون وضع خططا لاستهداف جزر ومنشآت نووية إيرانية، وأن الرئيس دونالد ترمب "يميل إلى استئناف الحرب".

في الوقت نفسه، أجْلت الولايات المتحدة أفرادا من قواعد بالمنطقة، وزادت عدد السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط إلى أكثر من 24 سفينة، استعدادا لشن ضربات محتملة على إيران خلال أسابيع.

تحركات جدية

ويأخذ المسؤولون الإيرانيون هذه التحركات على محمل الجد، إذ يتوقعون أن تبدأ الولايات المتحدة حملة قصف جديدة خلال فترة انتخابات التجديد النصفي، ويتأهبون للرد عليها في أنحاء المنطقة، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وفي تطور لافت، التقى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي برئيس السلطة القضائية حسين إيجئي، وهو رابع لقاء معلن للمرشد الجديد مع مسؤول إيراني منذ توليه منصبه خلفا لوالده علي خامنئي، الذي اغتالته إسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي.

ويحمل اللقاء -وفق هواش- نوعا من التحدي للولايات المتحدة وإسرائيل التي تعتقد طهران أنهما تتتبعان تحركات المرشد والمسؤولين الذين يلتقي بهم، وربما تستهدفه لاحقا.



وتحدث هواش عن استعدادات عسكرية كبيرة في إيران، وخصوصا على الحدود الجنوبية والغربية وفي الجزر التي قال إن الإيرانيين يتوقعون أن تحاول الولايات المتحدة تنفيذ إنزال بري فيها، مشيرا إلى أن المسؤولين العسكريين يؤكدون أنهم لن يسمحوا للأمريكيين بالوجود في مياه المنطقة.

فقد أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية علي عبد الله أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالوجود في مياه الخليج، وأنها تتمركز على بعد نحو 500 إلى 700 كيلومتر من السواحل الإيرانية.

كما قال المتحدث باسم الحرس الثوري إن إيران سترد بشكل مضاعف على هجوم جديد حتى لو كان محدودا، مؤكدا أن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق أهداف الحرب، وأنها ستفشل أيضا في أي مواجهة جديدة.

ودعا المتحدث باسم الحرس الثوري الرئيس الأمريكي إلى التخلي عن حلمه في إرسال جنود أمريكيين إلى الأراضي الإيرانية أو حتى إلى مضيق هرمز والمياه الخليجية.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، فإن الإيرانيين يواصلون الاستعداد للمواجهة المحتملة التي قال هواش إنهم يتوقعون أن تشمل غزوا بريا أو إنزالا جويا في مناطق إيرانية.