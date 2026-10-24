وقفة شموع وصلاة أمام كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي تضامنا مع شهداء حادثة الكرك

خبرني - أقيمت مساء السبت، وقفة شموع وصلاة من أجل الأردن، أمام كنيسة قلب يسوع الأقدس في منطقة تلاع العلي بمشاركة مسلمين ومسيحيين، تعبيراً عن الوحدة الوطنية والتضامن في مواجهة الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة الكرك.

وتهدف الوقفة إلى الصلاة من أجل الأردن، وأرواح الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والتأكيد على وحدة الأردنيين وتماسكهم، باعتبارهم أسرة واحدة يجمعها الوطن.

وأكدت الدعوة أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وتقدير جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين واستقرار المملكة.