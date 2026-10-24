أميركا تقلّص طواقم سفاراتها في الأردن و3 دول وتحذّر رعاياها

خبرني - قالت قناة الجزيرة إن موظفين ودبلوماسيين أميركيين في عدد من دول المنطقة، بينها الأردن، بدأوا بالمغادرة ، بسبب مخاوف من تصعيد إقليمي محتمل على خلفية التوتر مع إيران.

وبحسب القناة، تشمل الدول الأردن وقطر والبحرين ولبنان والكويت والإمارات.

من جانبها، قالت شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية إن الولايات المتحدة ستعلن خلال الساعات المقبلة انتهاء عملية إجلاء جميع الموظفين وعائلاتهم والعاملين في سفاراتها بالمنطقة.

وتزامنت هذه التطورات مع تحذيرات أصدرتها السفارات الأميركية في عدد من دول المنطقة، دعت فيها رعاياها إلى تجنّب السفر إليها، ومغادرتها لمن يستطيع ذلك، وتوخي الحذر لمن يقرر البقاء.

