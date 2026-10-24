موعد وتفاصيل تشييع شهداء الكرك

خبرني - أعلنت عشائر قرية حمود تحديد ظهر يوم الأحد موعدًا لتشييع جثامين الشهداء التسعة الذين ارتقوا إثر الاعتداء الإرهابي على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في القرية.

وبينت أنه تقرر تشييع كل من:

الشهيد إيهاب نايف جميل الهلسا

الشهيد الدكتور خالد ميخائيل مفضي الهلسا

الشهيد الدكتور عاصم إميل حنا البرقان

الشهيد علاء خليل صالح المصاروة

الشهيد الشاب الدكتور فادي عاصم هاني الهلسا

الشهيد الأستاذ المحامي مازن رسمي سلامة القسوس

الشهيد الدكتور ماهر عادل خليل الزريقات

الشهيد الدكتور محمد يوسف عودة القسوس

الشهيد مروان خليل سالم الخيطان الهلسا

وفقا لما يلي :

ستبدأ مراسم التشييع بالتجمع أمام مستشفى الكرك الحكومي عند الساعة الحادية عشرة ظهرًا، ومن ثم انطلاق الموكب الجنائزي باتجاه قرية حمود، حيث ستقام صلاة الجنازة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا في ساحة الشهداء أمام الكنيسة.

تُقبل التعازي للرجال في بلدة حمود بالصيوان خلف مبنى الجمعية، وللنساء في جمعية حمود الخيرية.

وتُقبل التعازي في اليوم الأول بعد مراسم الجنازة مباشرة، ويومي الاثنين والثلاثاء من الساعة الرابعة عصرًا ولغاية الساعة العاشرة مساءً.