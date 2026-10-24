المطران حنا: أجراس كنائس فلسطين تقرع تضامنا مع الأردن

خبرني - قرعت أجراس الكنائس في مختلف أنحاء فلسطين اليوم، تضامناً مع الأردن وإدانةً للاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك، في خطوة تعكس عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني، بحسب رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا.

وأكد حنا في تصريح اليوم السبت، أن أجراس الكنائس قرعت عند الثانية عشرة ظهراً، بمشاركة الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية وسائر الطوائف المسيحية، تعبيراً عن التضامن مع الأردن، ورفضاً للإرهاب والتطرف.

وشدد حنا على أن استهداف دور العبادة اعتداء على القيم الإنسانية والأخلاقية، مؤكداً أن هذه المبادرة الرمزية تجسد وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وترفض كل ما من شأنه المساس بأمن الأردن واستقراره ووحدته الوطنية.

وقال: “كلنا ثقة بجلالة الملك وبالأجهزة الأمنية الأردنية التي ستقوم بما هو مطلوب منها للحفاظ على أمن الأردن. نحن في فلسطين نؤمن بأن نزيفنا واحد وأننا عائلة واحدة، فالأردن وفلسطين يدافعان عن القدس وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجلالة الملك هو صاحب الوصاية الهاشمية على مقدساتنا”.