الطيران المدني: منح تصاريح تشغيل رحلات منتظمة لـ 34 شركة طيران

خبرني - أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن بدء الموسم الشتوي للطيران لعام 2026-2027، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 تشرين الأول 2026، حيث منحت تصاريح جوية لـ 32 شركة طيران أجنبية وشركتي طيران وطنيتين لتشغيل رحلات جوية منتظمة من وإلى المملكة.

ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات الجوية المنتظمة المخصصة لنقل الركاب خلال الموسم الشتوي إلى نحو 960 رحلة أسبوعيا، إضافة إلى نحو 20 رحلة أسبوعيا للشحن الجوي، بما يعزز الربط الجوي للمملكة مع مختلف الوجهات الإقليمية والدولية، ويدعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري والاقتصادي.

وتشمل شبكة الوجهات المرتبطة بالمملكة خلال الموسم الشتوي عددا من الدول العربية والأجنبية، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والعراق، ولبنان، واليمن، وسوريا، وتركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والنمسا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، ورومانيا، وهنغاريا، وقبرص، وجورجيا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والهند، وتايلاند، وإثيوبيا، والجزائر، وليبيا، وتونس، والمغرب، وبلجيكا، وأوزبكستان.

أما على صعيد الشحن الجوي، فتشمل الوجهات مصر وتركيا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وباكستان وليبيا ولبنان، بما يسهم في تعزيز حركة الشحن الجوي ودعم الربط التجاري واللوجستي للمملكة مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، منحت الهيئة 73 شركة طيران تصاريح للعبور المنتظم عبر الأجواء الأردنية خلال الموسم الشتوي ذاته، الأمر الذي يعكس أهمية المجال الجوي الأردني في حركة النقل الجوي الإقليمية والدولية، ويؤكد جهود المملكة المتواصلة في تطوير وإدارة أجوائها، وتعزيز مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية، وتحديث الأنظمة والإجراءات الناظمة لحركة الطيران، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل الجوي، ويسهم في تعزيز مكانة الأردن كممر جوي آمن وفعال في المنطقة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في تنظيم قطاع النقل الجوي، ومتابعة التزام شركات الطيران بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة، والعمل على تطوير منظومة الطيران المدني بما يدعم استدامة القطاع، ويعزز الربط الجوي للمملكة، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.