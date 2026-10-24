ألياف ودهون صحية ومعادن في المكسرات تدعم صحة القلب

خبرني - تُعد المكسرات من الخيارات الغذائية الغنية بالعناصر المفيدة، إذ تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب. لكن هل تناولها صباحًا أفضل من تناولها مساءً؟

الإجابة أن الانتظام في تناول المكسرات أهم لصحة القلب من اختيار ساعة محددة خلال اليوم، إذ ترتبط الأنماط الغذائية في تناولها بانتظام بنتائج أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية.

كيف تدعم المكسرات صحة القلب؟

تحتوي المكسرات على عناصر غذائية قد تساعد في تحسين مستويات الكوليسترول وتقليل بعض عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب.

فالألياف تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول، بينما توفر المكسرات الدهون غير المشبعة التي قد تسهم في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، خاصة عند استخدامها بدلًا من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

مركبات فينولية

كما تحتوي على مركبات فينولية ذات خصائص مضادة للأكسدة، قد تساعد على الحد من الإجهاد التأكسدي المرتبط بتلف الخلايا وتطور بعض أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الأبحاث إلى ارتباط تناول المكسرات بانتظام بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن هذه الفوائد لا تعني أن المكسرات وحدها تقي من الأمراض، بل تأتي ضمن نمط غذائي صحي متكامل.

ما الكمية المناسبة يوميًا؟

لا تتطلب الاستفادة من المكسرات تناول كميات كبيرة منها. وتشير بعض التوصيات والدراسات إلى أن نحو 15 إلى 30 غرامًا يوميًا قد يكون خيارًا مناسبًا، بحسب الاحتياجات الغذائية وإجمالي السعرات المستهلكة.

وتتميز المكسرات بأنها تجمع بين الدهون الصحية والألياف والبروتين، ما يجعلها وجبة خفيفة مشبعة. ومع ذلك، يُفضل الانتباه إلى حجم الحصة، واختيار الأنواع غير المملحة وغير المغطاة بالسكر قدر الإمكان.

متى يكون تناول المكسرات أفضل؟

رغم عدم وجود دليل حاسم على أن تناول المكسرات في وقت محدد يعزز فوائدها للقلب، فإن توقيت تناولها قد يتناسب مع أهداف أخرى.

قد تكون المكسرات خيارًا مناسبًا عندما ينخفض النشاط أو يزداد الشعور بالجوع بين الوجبات في منتصف بعد الظهر لتعزيز الشبع والطاقة. فمزيج البروتين والألياف والدهون يساعد على إبطاء الهضم، وقد يسهم في استقرار مستويات سكر الدم بعد تناولها ضمن وجبة متوازنة.

يمكن أن يساعد تناول المكسرات مع الإفطار أو كوجبة خفيفة صباحية على الشعور بالشبع، ما قد يقلل الرغبة في تناول الطعام لاحقًا لدى بعض الأشخاص. لكن مدى تأثير ذلك يختلف من شخص إلى آخر، ولا توجد أدلة قاطعة على أن الصباح هو التوقيت الأفضل للجميع.

هل تساعد المكسرات على ضبط الوزن؟

على الرغم من ارتفاع كثافتها من حيث السعرات الحرارية، فإن المكسرات قد تكون جزءًا من نظام غذائي يساعد على إدارة الوزن. فالألياف والبروتين والدهون غير المشبعة تعزز الشبع، كما أن الجسم لا يمتص بالضرورة جميع السعرات الموجودة فيها.