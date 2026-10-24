الإفتاء: الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود استهدف وحدة الأردنيين

خبرني - أكد الأمين العام لدائرة الإفتاء العام زيد الكيلاني،السبت، ضرورة المحافظة على وحدة الصف وألفة القلوب بين الأردنيين، والحذر من محاولات الأعداء الرامية إلى المساس بالوحدة الوطنية وبث الفرقة بين أبناء المجتمع.

وقال الكيلاني إن الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود في الكرك استهدف وحدة الأردنيين وألفتهم الوطنية، مشدداً على أن هذه المحاولات لن تكون الأولى من نوعها، في ظل مؤامرات سابقة سعت إلى المساس بالوحدة الوطنية في الأردن.

وأضاف أن هذا الهجوم لا يخدم إلا أعداء الأردن، الذين يسعون ليل نهار إلى بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع الأردني.

وأعرب الكيلاني عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله الأردن آمناً مستقراً ونموذجاً للعيش المشترك في ظل القيادة الهاشمية.