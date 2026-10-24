تقارير تؤكد استعداد طهران لضربات أمريكية بعد انتخابات الكونغرس

خبرني - أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصدر مطلع على موقف طهران، بأن إيران تستعد لموجة جديدة من الضربات الأمريكية، يُتوقع وقوعها تزامنا مع انتخابات الكونغرس الأمريكي.

وجاء في التقرير: "تستعد إيران لحملة قصف أمريكية جديدة تزامنا مع انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 3 نوفمبر".

وبحسب الوكالة "تخطط إيران في الوقت ذاته لشن عمليات انتقامية في أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك ضد إسرائيل والإمارات".

ووفقا للوكالة، فإن الفترة الممتدة بين انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر وانعقاد الكونغرس الجديد في يناير ستكون المرحلة الأكثر حرجا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إن واشنطن تستطيع إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، لكنه ⁠تساءل عما إذا كان ينبغي لواشنطن السعي لذلك.

يأتي ذلك خلال فترة يشهد فيها الملف الإيراني تصعيدا خطيرا، حيث أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الجيش الأمريكي أعد بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، خيارات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران تقوم على حملة مكثفة تستمر 3 أيام.