هبة مصطفى خصاونة .. مبروك الدكتوراه

خبرني - بكل مشاعر الفخر والفرح، يتقدم الأهل والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنتهم الغالية الدكتورة هبة مصطفى خصاونة، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في الفلسفة في إدارة الأعمال، تخصص إدارة الموارد البشرية، من جامعة سوهاج في جمهورية مصر العربية، بتقدير امتياز.

ألف مبارك هذا الإنجاز المشرّف، الذي جاء ثمرةً للجد والاجتهاد والمثابرة، متمنين لك دوام التوفيق والنجاح، ومزيدًا من التقدم والتميّز في مسيرتك العلمية والعملية، وأن تكون هذه الدرجة العلمية بدايةً لمزيد من الإنجازات والنجاحات.

ألف مبارك دكتورة هبة، ومنها للأعلى بإذن الله.