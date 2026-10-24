هاني البدري : جريمة الكرك غريبة عن الأردن .. والتضامن لا يكفي 

خبرني - نقلت صحف مصرية اليوم نص الحوار التلفزيوني التي اجرته الإعلامية العربية لميس الحديدي مع الزميل الدكتور هاني البدري حول الحادث الارهابي الذي شهدته مدينة الكرك امس والذي استهدف المصلين في كنيسة قرية حمود في المحافظة وكتبت الصحافة المصرية .

أكد الكاتب والإعلامي هاني البدري أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة تابعة للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك بالأردن يمثل جريمة شنعاء وغريبة عن طبيعة المجتمع الأردني المتآلف، الذي يعيش فيه المسلمون والمسيحيون جنبًا إلى جنب في إطار من التعايش والتسامح.

البدري: مصر تدرك جيدًا حجم الألم الذي يعيشه الأردن

وأوضح البدري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن مصر تدرك جيدًا حجم المعاناة التي تسببها مثل هذه الجرائم الإرهابية، بعدما واجهت لسنوات هجمات نفذتها جماعات تكفيرية استهدفت الوحدة الوطنية وحاولت ضرب النسيج المجتمعي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم تعازيه إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأدان الهجوم الإرهابي، في موقف يعكس تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب ومساندتها للشعب الأردني في هذا الظرف الأليم.

الكرك وقرية حمود نموذج للتسامح والتعايش الديني

وأضاف البدري أن محافظة الكرك وقرية حمود تمثلان نموذجًا للتسامح الديني والتعايش المشترك، في ظل وجود المساجد والكنائس جنبًا إلى جنب، وتشارك المسلمين والمسيحيين في الحياة اليومية على أساس من المودة والحقوق المتساوية.

ولفت إلى زيارة الملك عبد الله الثاني للمصابين في مستشفى الكرك مرتديًا الزي العسكري، معتبرًا أن هذه الزيارة تحمل رسالة تضامن مع الضحايا، وتستحضر تأكيداته السابقة أن الأردن واحة للتسامح والتعايش.

مواجهة التطرف تبدأ من المدارس والبيوت

وشدد الكاتب والإعلامي على أن التضامن مع الضحايا وإدانة الحادث، رغم أهميتهما، لا يكفيان وحدهما لمواجهة الإرهاب، مؤكدًا ضرورة البحث في جذور الفكر المتطرف، ومراجعة دور المؤسسات التعليمية والأسر في بناء الوعي وترسيخ قيم قبول الآخر.

وأضاف أن مواجهة التطرف تتطلب الانتباه إلى ما يُطرح عبر منصات التواصل الاجتماعي، والعمل على التصدي للخطابات التي تحرض على الكراهية أو تنتقص من الضحايا بسبب انتماءاتهم الدينية.

البدري: التعايش بين المسلمين والمسيحيين جزء من التاريخ العربي

وانتقد البدري بعض ردود الفعل التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادث، خاصة الأصوات التي شككت في استحقاق الضحايا وصف الشهادة رغم وجودهم داخل دار عبادة، معتبرًا أن مثل هذه المواقف تكشف خطورة الخطاب المتشدد وضرورة مواجهته فكريًا ومجتمعيًا.

واختتم بالتأكيد على أن التاريخ العربي والإسلامي شهد نماذج بارزة للتعايش بين المسلمين والمسيحيين، مشددًا على أن حماية هذا الإرث تتطلب ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمساواة، ورفض كل أشكال التطرف التي تستهدف وحدة المجتمعات وأمنها.