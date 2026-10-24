مصابان في هجوم كنيسة حمود بالكرك يرويان تفاصيل اللحظات الأولى للهجوم وإطلاق النار

خبرني - روى مصابان في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، السبت، تفاصيل لحظات إطلاق النار التي وقعت خلال تشييع جنازة، وما رافقها من حالة هلع وتدافع بين الموجودين في المكان.

وقال أحد المصابين، بعد خروجه من المستشفى إن الموجودين كانوا في العزاء عندما سمعوا صوت انفجار، ظنوا في البداية أنه ناجم عن عطل كهربائي، قبل أن يسمعوا أصوات إطلاق نار متتابعة.

وأضاف أن الرصاص بدأ يتساقط عليهم، وسقط عدد من الموجودين أرضا، فيما حاول الزحف والابتعاد عن مصدر إطلاق النار، قبل أن يتمكن من تسلق سور والانتقال إلى الجهة الأخرى.

من جهته، قال مصاب آخر إنه كان بعيدا نسبيا عن مرمى النيران، وتوجه إلى المكان لمعرفة مصدر الصوت، معتقدا أنه ناجم عن انفجار أو تماس كهربائي أو مفرقعات.

وأوضح أنه عند وصوله، كان الموجودون قد تعرضوا لوابل أول من الرصاص، ما تسبب بحالة من التدافع، مشيرا إلى أنه أصيب في كتفه الأيسر وسقط أرضا.

ووصف المصاب المشهد الذي شاهده بعد نهوضه بأنه مشهد لا يتمنى رؤيته مجددا.

وخرج مساء اليوم السبت 3 مصابين في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، الجمعة، من مستشفى الكرك الحكومي.