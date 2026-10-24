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تعليق مهرجان الرمان في إربد حدادا على شهداء الكرك

  • 24 أكتوبر 2026
  • 20:10
تعليق مهرجان الرمان في إربد حدادا على شهداء الكرك

خبرني  - قررت مديرية زراعة محافظة إربد، تعليق تمديد مهرجان الرمان والمنتجات الريفية السنوي في دورته الثامنة عشرة ليكون اليوم السبت آخر أيام المهرجان، وذلك حدادا على أرواح ضحايا الاعتداء الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك.

وقالت المديرية، في بيان اليوم السبت، إن القرار يأتي في ظل حالة الحداد التي يعيشها الأردن، واستنكارا للاعتداء الإجرامي الذي استهدف الكنيسة، لما يمثله من اعتداء على أمن الوطن ووحدته الوطنية وقيم التآخي والتسامح بين أبناء الشعب الأردني الواحد.

وتقدم مدير زراعة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، باسم موظفي مديرية الزراعة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ الأردن وأهله من كل مكروه، ويديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار والوحدة الوطنية.

وأكدت المديرية وقوفها خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وصون وحدته الوطنية.

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