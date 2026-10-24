العين بركات نائب ثالث لرئيس البرلمان العربي

خبرني - فازت العين إحسان بركات بمنصب النائب الثالث لرئيس البرلمان العربي، بعد حصولها على 43 صوتًا من أصل 67 صوتًا من الجولة الأولى في الانتخابات التي جرت اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الجلسة الإجرائية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الشيخ سعد العتيبي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية، وسعيد السعدي بمنصب النائب الأول للرئيس، وهشام الحصري بمنصب النائب الثاني، والعين إحسان بركات بمنصب النائب الثالث، والدكتور عبدالسلام أبو صلاح شلبي بمنصب النائب الرابع، بعد إجراء جولة ثانية من الاقتراع، حسب بيان صادر عن مجلس الأعيان.

وأعربت بركات عن وتقديرها لرئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، على دعمه وثقته واهتمامه بتعزيز حضور البرلمان الأردني ودوره في العمل البرلماني العربي، بما يجسد نهج الدولة الأردنية في دعم التعاون والتضامن العربي، بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكدت اعتزازها بتمثيل الأردن في هذا الموقع البرلماني العربي، وما اكتسبته من قيم وخبرات في ظل القيادة الهاشمية التي آمنت بقدرة المرأة ودورها في الحياة العامة، مشيرة إلى أن قيمة المواقع القيادية لا تستمد من مسمياتها، وإنما من الأثر الذي تتركه في خدمة الناس، وأن المسؤولية الحقيقية تبدأ حين تتحول الثقة إلى عمل، والتطلعات إلى إنجاز.

وقالت بركات في كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي خلال ترشحها للمنصب، إن مسيرتها في القضاء والعمل العام والبرلماني شكلت أساسًا لرؤيتها في العمل المؤسسي، القائمة على سيادة القانون، وصون كرامة الإنسان، واستقلالية المؤسسات وعدالة مواقفها.

وأضافت، إنها تعلمت من القضاء أن تستمع قبل أن تحكم، وأن تنتصر للحق وتتحمل مسؤولية القرار، مبينة أنها حملت هذه القيم إلى العمل البرلماني، إيمانًا بأن قوة المؤسسات تكمن في قدرتها على التعبير عن تطلعات الشعوب وصون مصالحها.

وأشارت إلى أن برنامج عملها يرتكز على تعزيز فاعلية البرلمان العربي ومكانته، وتطوير العمل المؤسسي المشترك، وترجمة القرارات والمواقف البرلمانية إلى خطوات عملية ملموسة، بما يعزز حضور البرلمان العربي ودوره في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية.

وشددت بركات على أن القضية الفلسطينية ستبقى في مقدمة أولويات العمل البرلماني العربي، من خلال الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، إلى جانب صون سيادة الدول العربية وأمنها واستقرارها، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في مواقع القيادة وصنع القرار.

وأكدت أن انتخابها يعكس الثقة بكفاءة المرأة العربية وقدرتها على تولي المواقع القيادية وتحمل المسؤولية، مشيرة إلى حرصها على العمل بروح الفريق والتعاون مع أعضاء البرلمان العربي، بما يعزز مكانته ومصداقيته ويخدم تطلعات الشعوب العربية.