بتوجيهات ملكية.. العيسوي يتابع الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي بالكرك

خبرني - تابع رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي بتوجيهات ملكية الأوضاع الصحية لمصابي الاعتداء الإرهابي في الكرك وأطلع على احتياجاتهم .

وزار العيسوي جميع المصابين جراء الحادث الإرهابي، الراقدين على أسرّة الشفاء في مستشفى الكرك العسكري، ومستشفى الكرك الحكومي، والمستشفى الإيطالي.

كما زار المصابين الذين يرقدون في مستشفيات البشير ومدينة الحسين الطبية.

وتاتي هذه الزيارة متابعة لزيارة الملك عبدالله الثاني لمصابي الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك.

وخلال الزيارة، اطمأن العيسوي على الحالات الصحية للمصابين، واستمع من الكوادر الطبية إلى شرح حول تطورات أوضاعهم والخطط العلاجية الموضوعة لهم، ومستوى الرعاية الطبية المقدمة.

وتبادل العيسوي الحديث مع المصابين وذويهم، واطّلع على مسار علاجهم، مؤكدًا أن أوضاعهم الصحية ومراحل علاجهم ستبقى موضع متابعة واهتمام جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، حتى تماثلهم للشفاء التام.

وخلال تواجده بالكرك زار العيسوي جمعية حمود الخيرية في منطقة حمود، حيث التقى ذوي شهداء الاعتداء الإرهابي وذوي المصابين، وعبّر لهم عن صادق المواساة والتضامن، مؤكدًا أن وجعهم هو وجع الأردنيين جميعًا، وأن ما أظهروه من صبر وثبات، وما أحاطهم به أبناء الوطن من تلاحم، يجسد قوة المجتمع الأردني ووحدته في مواجهة الإرهاب.

وقال العيسوي إن مصابي الكرك هم مصابو الوطن، وإن هذه الفاجعة أوجعت الأردنيين جميعًا، مشيرًا إلى أن الأردنيين يقفون صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب وكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.

وأكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية ووعي شعبه ويقظة قواته المسلحة وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيًا على قوى الإرهاب والتطرف، وقادرًا على تجاوز أصعب الظروف والتحديات.

وعبّر العيسوي عن صادق التعازي والمواساة لأسر شهداء الاعتداء الإرهابي، سائلًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية في متابعة المصابين وتقديم الرعاية لهم، مؤكدًا أن ما أظهره الأردنيون من تماسك وتكاتف يجسد حقيقة أنهم أسرة واحدة في مواجهة المحن والشدائد.

وشدّد العيسوي على أن يد العدالة ستطال هؤلاء المجرمين، وكل من خطط أو نفذ أو حرّض أو ساند هذا العمل الإرهابي الجبان، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، بل سينالون جزاءهم العادل وفق أحكام القانون، مؤكدًا أن الأردن، بقيادته الهاشمية، وبمؤسساته وأجهزته، سيبقى حازما في حماية أمن الوطن واستقراره، ولن يسمح للإرهاب بالنيل من وحدة شعبه.

من جانبهم، ثمّن المصابون وذووهم اهتمام الملك عبدالله الثاني ومتابعته الحثيثة لأوضاعهم، مؤكدين أن هذا الاعتداء الإرهابي لن يزيدهم والمجتمع الأردني بأسره إلا قوة وتماسكًا والتفافًا حول الوطن وقيادته الهاشمية.

وشددوا على أن الأردنيين سيبقون صفًا واحدًا، يفدون وطنهم وقيادتهم بالمهج والأرواح، وأن وحدتهم الوطنية ستظل سياج الأردن المنيع في مواجهة الإرهاب ومحاولات الفتنة.