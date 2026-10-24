فرج العمري: الكرك أقوى من رصاص الفتنة

خبرني - استنكر فرج العمري، رئيس مبادرة جدارة التطوعية، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في قرية حمود بمحافظة الكرك، مؤكدًا أن استهداف الأبرياء ودور العبادة جريمة آثمة لن تنال من وحدة الأردنيين وتماسكهم.

وقال العمري: «نحن الأردنيين المقيمين في قطر والإمارات ودول الخليج، نشعر أن وجع الكرك وجعنا جميعًا. نتقدم بخالص العزاء إلى أسر الشهداء وذويهم، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين. ما أصاب أهلنا في الكرك أصاب كل أردني، أينما كان».

وأضاف أن الفكر التكفيري المتطرف الذي يبرر القتل ويستبيح الدماء ودور العبادة فكر ظلامي يناقض تعاليم الأديان وقيم الإنسانية، مشددًا على أن التحقيقات هي التي تحدد هوية المتورطين وملابسات الجريمة، وأن رفض الإرهاب والتطرف واستهداف الأبرياء موقف وطني جامع.

وقال العمري إن وصول جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الكرك في أعقاب الاعتداء حمل رسالة قوية إلى أهلها وإلى الأردنيين جميعًا. فقد حضر جلالته إلى المحافظة، واطمأن بنفسه على المصابين، ووقف إلى جانب أهل الكرك في مصابهم. وأضاف أن هذا الحضور الملكي يجسد قرب جلالة الملك من شعبه في أصعب الظروف، ويؤكد أن الكرك ليست وحدها، وأن الأردن كله يقف معها، وأن رصاص الغدر لن يفرّق الأردنيين أو ينال من وحدتهم.

كما ثمّن العمري موقف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وكلماته التي أكدت أن رصاص الإرهاب لن ينال من الكرك وتاريخها، وأن الأردنيين سيبقون صفًا واحدًا في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

وأكد أن الكرك، بتاريخها ومواقف أبنائها، أكبر من أن تنال منها رصاصة غدر أو أن تفرق بين أهلها محاولات الفتنة. فالمسلمون والمسيحيون شركاء في هذا الوطن، يجمعهم تاريخ واحد ومصير واحد، والاعتداء على أي أردني هو اعتداء على الأردن كله.

وختم العمري بالتأكيد على الثقة بالأجهزة الأمنية وقدرتها على كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة، مشيرًا إلى أن وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية سيبقيان أقوى من الإرهاب ومحاولات بث الكراهية والفرقة.

رحم الله الشهداء، ومنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وحمى الأردن قيادةً وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والوحدة والاستقرار.