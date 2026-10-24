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  • (دم أبوي ما بروح هدر)... ابنة الشهيد البرقان تطالب بإعدام منفذي هجوم كنيسة الكرك

(دم أبوي ما بروح هدر)... ابنة الشهيد البرقان تطالب بإعدام منفذي هجوم كنيسة الكرك

  • 24 أكتوبر 2026
  • 19:29
دم أبوي ما بروح هدر ابنة الشهيد البرقان تطالب بإعدام منفذي هجوم كنيسة الكرك

خبرني - طالبت داريا البرقان، ابنة الشهيد الدكتور عاصم أميل البرقان، الذي قضى في الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود بمحافظة الكرك، بإعدام منفذي الاعتداء شنقا، مؤكدة أن دم والدها لن يذهب هدرا.

وقالت داريا لـ خبرني: "أنا بدي حق أبوي، حق أبوي كبير، ودمه ما بيروح هدر"، مشيرة إلى أن والدها توجه إلى الكنيسة لأداء واجب العزاء، قبل أن يتعرض لإطلاق النار.

وأوضحت أن والدها أصيب برصاصتين في ساقه، ما تسبب بنزيف أدى إلى وفاته، مضيفة أنه فقد حياته أثناء تأديته واجبا إنسانيا واجتماعيا.

وشددت البرقان على أن الجريمة لا تمت إلى أي دين بصلة، مؤكدة أن أبناء الكرك لم يعرفوا التفرقة بين المسلمين والمسيحيين، وأن العلاقات بينهم تقوم على الأخوة والتعايش المشترك.

وقالت: "إحنا الكركية عمرنا ما كان في بيننا تفرقة، لا مسيحي ولا مسلم"، معتبرة أن الاعتداء الذي وقع في ساحة الكنيسة يمثل عملا إرهابيا لا علاقة له بالإسلام أو بأي معتقد ديني.

وفي حديثها عن علاقتها بوالدها، كشفت داريا عن ارتباط استثنائي جمعهما، مؤكدة أنه كان سندها الأقرب ورافقها في مختلف مراحل حياتها.

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