رئيس جامعة عمان العربية يبحث خطط تطوير الكلية التقنية في الجامعة وتوسيع برامجها وتعزيز شراكاتها

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز التواصل المؤسسي وترسيخ قيم الانتماء والتميز، التقى الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، بعميد الكلية التقنية الأستاذ الدكتور أيمن عواد، وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وذلك بحضور كل من: الدكتور معتز الشوابكة مساعد عميد الكلية ورئيس قسم تكنولوجيا التصميم الداخلي والديكور، والدكتور عبد الله العمري من قسم تكنولوجيا التصميم الداخلي والديكور، والأستاذ بلال شهابات، والأستاذة إيمان الدباس من قسم البرمجة التطبيقية في الكلية.

وخلال اللقاء أكد الدكتور الوديان على ضرورة المُضي قدمًا في تطوير برامج الكلية التقنية وفقًا للتشريعات والتعليمات الناظمة للتعليم العالي الأردني، مع التركيز على مراجعة الخطط الدراسية للبرامج النوعية المطروحة وتجويدها وتحديثها، والتوسع المدروس فيها، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرتقي بمستوى التميز الأكاديمي والتقني، مبيناً أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الكلية التقنية ومختلف كليات الجامعة، بما يتيح تطوير برامج تقنية نوعية تستجيب للاحتياجات التعليمية والمهنية المتجددة على المستويات المحلية والعربية والدولية، مشيداً بالجهود المبذولة والتصورات التطويرية المقدمة ومؤكدًا على اهتمام الجامعة بالكلية التقنية ودورها في دعم منظومة التعليم التقني والمهني، والإسهام في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لتلبية متطلبات القطاعات المختلفة، كما أكد الوديان على أهمية إيلاء التدريب العملي والمهني والتقني للطلبة أولوية خاصة، من خلال بناء شراكات استراتيجية وإبرام اتفاقيات تعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة محليًا ودوليًا، بما يعزز المهارات التطبيقية والمهنية لدى الطلبة، ويرفع جاهزيتهم للاندماج في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، كما شدد على ضرورة بناء ميزة تنافسية للتخصصات التقنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز جودة برامجها ومخرجاتها التعليمية، والتوسع التدريجي والمدروس في استحداث التخصصات النوعية استنادًا إلى مؤشرات واضحة ودراسات دقيقة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مما يسهم في ترسيخ مكانة جامعة عمان العربية وتعزيز دورها في تطوير التعليم التقني والمهني على المستويين الوطني والإقليمي.

واستعرض الدكتور عواد خلال اللقاء أبرز الأعمال الأكاديمية والإدارية التي جرى إنجازها، وآخر المستجدات المتعلقة بمشروع برامج بيرسون (Pearson BTEC)، إلى جانب الشراكات المستقبلية والتخصصات النوعية المقترح استحداثها، مقدماً مجموعة من التصورات والخطط التطويرية المستندة إلى المعلومات والوثائق والدراسات ذات الصلة، كما ناقش اللقاء أهمية اعتماد نهج استراتيجي مدروس في استحداث التخصصات النوعية والبرامج التقنية وتطويرها، وفق مؤشرات واضحة ومعايير محددة، وبالاستناد إلى الدراسات والمقارنات المرجعية، والاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في مجال التعليم التقني، مع التأكيد على أهمية التقييم المستمر ومواكبة التطورات، مما يسهم في تعزيز جودة مخرجات التعليم التقني ومواءمتها مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة الأردنية الهاشمية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن جامعة عمان العربية تسعى لتكون نموذجًا رياديًا في التعليم العالي، مستندةً إلى جهود أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وتعزيز دورهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والارتقاء بمستوى أدائها المؤسسي والتعليمي.