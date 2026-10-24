كلية الأعمال في عمان العربية تنظّم ورشة تطبيقية حول أساسيات لغة البرمجة (Python) لأعضاء الهيئة التدريسية

خبرني - انطلاقاً من حرص جامعة عمان العربية لتعزيز المهارات التقنية والبرمجية لأعضاء الهيئة التدريسية وتطوير قدراتهم على توظيف الأدوات الرقمية الحديثة في العملية التعليمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، نظّمت كلية الأعمال/ قسم نظم المعلومات الإدارية في الجامعة ورشة تدريبية تطبيقية بعنوان "أساسيات البرمجة باستخدام لغة Python"، قدّمتها الدكتورة آلاء المومني عضو هيئة التدريس في الكلية، وبحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في قسمي نظم المعلومات الإدارية والتسويق الرقمي في الكلية.

وركّزت الورشة على التعريف بأساسيات لغة (Python) ومفاهيمها البرمجية، وأهمية استخدامها في التطبيقات العملية ذات الصلة بتخصصات الأعمال، ولا سيما مقررات تحليل البيانات، وذكاء الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والتسويق الرقمي، وتحليلات التسويق التي تتطلب توظيف الأدوات البرمجية في معالجة البيانات وتحليلها واستخلاص المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات، وتبرز أهمية هذه الورشة في إكساب أعضاء الهيئة التدريسية مهارات تقنية تسهم في تطوير المحتوى العملي للمقررات الدراسية، ودمج التطبيقات البرمجية في الأنشطة التعليمية والمشاريع الطلابية، بما يعزز قدرة الطلبة على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويرفع جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل الرقمي.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود كلية الأعمال في جامعة عمان العربية لتعزيز التطوير الأكاديمي والمهني لأعضاء الهيئة التدريسية، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، ومواكبة المستجدات في مجالات البرمجة وتحليل البيانات والتحول الرقمي، كما تهدف إلى تعزيز توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، وتطوير أساليب التدريس بما يتلاءم مع متطلبات بيئة الأعمال الرقمية، وبما يسهم في تحقيق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في المقررات الدراسية، والارتقاء بجودة المخرجات التعليمية، وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات التقنية والتحليلية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل .