خبرني - تجسيدًا لدور جامعة عمان العربية في نشر المعرفة وتعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية، قدّمت الدكتورة لمى خريس عضو هيئة التدريس في كلية علوم الطيران / قسم علوم إدارة الطيران في الجامعة، محاضرة توعوية بعنوان "أجنحة المستقبل: طلاب نحو مستقبل إدارة الطيران"، لطلبة الصف التاسع في مدارس وروضة الرسل التربوية للتميز، بهدف تعريفهم بمجال إدارة الطيران، وتسليط الضوء على الفرص التعليمية والمهنية التي يتيحها هذا القطاع، بما يسهم في توسيع مداركهم ومساعدتهم على استكشاف خياراتهم المستقبلية.

وتناولت المحاضرة تعريف الطلبة بعالم إدارة الطيران وأهميته بوصفه أحد القطاعات الحيوية على مستوى العالم، حيث استعرضت الدكتورة خريس طبيعة هذا التخصص ومجالاته المتعددة، ودور الإدارة في تنظيم العمليات التشغيلية لشركات الطيران والمطارات، إلى جانب أهمية التخطيط والتنظيم والعمل الجماعي والتواصل الفعّال في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، مع التأكيد على أن السلامة الجوية تمثل أولوية أساسية في مختلف أنشطة قطاع الطيران، وشهدت المحاضرة تفاعلًا من الطلبة، الذين طرحوا أسئلة حول التخصص ومتطلبات العمل في شركات الطيران والمطارات، والفرص المهنية التي يتيحها هذا المجال، كما أتاح الحوار المباشر لهم فرصة التعرّف إلى طبيعة الدراسة والمسارات المهنية المرتبطة بإدارة الطيران، وربط المعارف التي اكتسبوها باهتماماتهم وتطلعاتهم المستقبلية، مما يسهم في توسيع مداركهم حول الخيارات الأكاديمية والمهنية المتاحة أمامهم.

وبهذه المناسبة أكد الأستاذ الدكتور مالك السالم العناقرة عميد كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية على أن هذه المحاضرة تأتي ضمن توجهات الكلية لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية، والإسهام في تنمية الوعي المهني لدى الطلبة في مراحل دراسية مبكرة، موضحاً أن تعريف الطلبة بالتخصصات والمسارات المهنية المتنوعة في قطاع الطيران يتيح لهم فرصة استكشاف اهتماماتهم وقدراتهم، والتعرّف إلى طبيعة هذا القطاع ومتطلباته، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مدروسة تتوافق مع ميولهم وتطلعاتهم المستقبلية.

من جانبها أعربت الدكتورة خريس عن اعتزازها بالتفاعل الإيجابي الذي أبداه الطلبة خلال المحاضرة، مشيرةً إلى أهمية هذه المبادرات في تقريب المفاهيم الأكاديمية من طلبة المدارس، وتعريفهم بالمسارات المهنية المتاحة في قطاع الطيران، بما يعزز ثقتهم بقدراتهم ويحفّزهم على استكشاف إمكاناتهم في المجالات الإدارية والقيادية المرتبطة بهذه الصناعة، موضحةً أن محاضرة "أجنحة المستقبل" تسعى إلى توسيع مدارك الطلبة وإثراء معارفهم بالفرص التعليمية والمهنية التي يوفرها قطاع الطيران، وتشجيعهم على تحديد اهتماماتهم والتخطيط المبكر لمستقبلهم الأكاديمي والمهني، وفي ختام المحاضرة أعربت الدكتورة خريس عن شكرها وتقديرها لإدارة مدارس وروضة الرسل التربوية للتميز، وللهيئتين التدريسية والإدارية، على حسن الاستقبال والتعاون البنّاء، مؤكدةً على أهمية هذا التعاون في إنجاح المحاضرة وتحقيق أهدافها التوعوية، وتعزيز التواصل بين الجامعة والمدارس مما يسهم في توجيه الطلبة نحو خيارات أكاديمية ومهنية تتناسب مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية.

ويُعدّ تخصص إدارة الطيران في كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية من التخصصات النوعية والفريدة على مستوى المملكة، إذ يُعتبر التخصص الأول في الأردن الذي يمنح درجة البكالوريوس في إدارة الطيران، والحاصل على الاعتماد المحلي من هيئات التعليم العالي الأردنية، ويواكب التخصص التطورات المتسارعة في قطاع الطيران، من خلال الجمع بين المعارف الإدارية والتطبيقات المرتبطة بإدارة العمليات في شركات الطيران والمطارات، والإسهام في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة للعمل في هذا القطاع الحيوي، كما يتيح للطلبة التعرّف إلى مجالات مهنية متنوعة في صناعة الطيران، بما يعزز فرصهم في بناء مسارات مهنية تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته المتجددة.