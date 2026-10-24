جامعة عمان العربية تنظّم وقفة شجب واستنكار وتؤكد وقوفها صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية - صور

خبرني - نظّمت جامعة عمان العربية اليوم السبت، وقفة شجب واستنكار في ساحة العلم داخل الحرم الجامعي، تأكيدًا على موقفها الرافض للأحداث الأخيرة في محافظة الكرك، وتجسيدًا لقيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيزًا لوحدة الصف الوطني والوقوف خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية، حفاظًا على أمن الأردن واستقراره.

وشارك في الوقفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، والأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب رئيس الجامعة للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور اسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية، والسيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية، والدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، حيث عبّر المشاركون عن اعتزازهم بالوحدة الوطنية الأردنية، ورفضهم لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن واستقراره.

وأكد الدكتور الوديان في كلمة ألقاها خلال الوقفة، أن جامعة عمان العربية تدين بأشد العبارات هذا الحادث الإجرامي، الذي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والأعراف الأردنية الأصيلة، القائمة على المحبة والتآخي والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، من المسلمين والمسيحيين، الذين وقفوا عبر التاريخ سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره، وأعلن عن تضامن أسرة الجامعة الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، معربًا عن بالغ المواساة والتعاطف معهم ومع أبناء المجتمع الأردني كافة، مؤكدًا أن الجامعة تقف بثبات وصلابة صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، وتجدد ولاءها لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في التصدي للفكر المتطرف وجماعات الضلال، وضمان حماية كل شبر من أرض الوطن ومقدساته وأبنائه ، كما وجّه الوديان تحية إجلال وإكبار إلى منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الباسلة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في حماية الوطن والمواطن، وملاحقة المجرمين المتطرفين، وضرب كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الأردن، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود الوطنية لصون أمن المملكة واستقرارها.

من جانبه أكد الدكتور بلال أبو قدوم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة على أن هذه المواقف والأفعال مخزية، وتتنافى مع جميع معاني الإنسانية والقيم الدينية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن تعاليم النبي محمد صل الله عليه وسلم تقوم على الرحمة وصون النفس الإنسانية، ورفض الاعتداء على الأبرياء، ودعا أبو قدوم إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة، وتعزيز وحدة الصف الوطني، وترسيخ قيم العدل والتسامح والتعايش بين أبناء المجتمع الأردني ، كما أعرب عن ثقته بقيادة جلالة الملك، وبجهود الأجهزة الأمنية في التعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن الأردن سيبقى قويًا بوحدة أبنائه، وتماسكهم، ووقوفهم صفًا واحدًا في وجه كل ما يهدد أمنه وسلامته.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في حماية الوطن والمواطن، مؤكدين دعمهم الكامل لهذه الجهود الوطنية التي تجسّد أسمى معاني التضحية والواجب والانتماء، واختُتمت الوقفة بالتأكيد على أن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي، سيبقى واحة أمن واستقرار، وأن الوحدة الوطنية ستظل حصنًا منيعًا في مواجهة التحديات، حفظ الله الأردن قيادةً وشعبًا، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.