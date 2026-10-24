الخلايلة خلال تقديمه العزاء في قرية حمود بالكرك: نعمل على استئصال الفكر التكفيري ومواجهته

خبرني - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أن حالة التضامن التي عبّر عنها المجتمع الأردني مع ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيسة حمود في الكرك، تؤكد أن قيم التعايش والأخوة في الأردن لم تهتز أو تتأثر، رغم الألم الذي يشعر به الأردنيون جراء هذا الهجوم الإرهابي.

وقال الخلايلة خلال تقديمه واجب العزاء في قرية حمود في الكرك إن الإرهاب لا يميّز بين مسلم ومسيحي، مستذكراً شهداء الأردن الذين قضوا نتيجة الأعمال الإرهابية، ومؤكداً أن الشعب الأردني يقف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية.

وأضاف أن مثل هذه الحوادث من شأنها أن تزيد من وحدة المجتمع الأردني وتماسكه، في ظل رفض أبنائه للإرهاب بكافة أشكاله.

وأشار الخلايلة إلى أن وزارة الأوقاف، بالتعاون مع جميع المؤسسات الدينية في الأردن، تعمل على استئصال الفكر التكفيري ومواجهته من خلال التوعية والتوجيه في المساجد والكنائس ومختلف المؤسسات الدينية.

وشدد على أن أصحاب الفكر التكفيري يخالفون تعاليم الشريعة الإسلامية، داعياً من يتبنى هذا الفكر إلى العودة إلى التعاليم الإسلامية التي تحرّم الاعتداء على دور العبادة وإراقة الدماء.

واختتم الخلايلة حديثه بالتأكيد على الدور الأردني في نبذ العنف والإرهاب، مشيراً إلى المبادرات الأردنية التي تدعو إلى تعزيز التعايش بين الأديان وترسيخ قيم التسامح والأخوة بين أبناء المجتمع.