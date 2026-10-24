مجلس نقابة المهندسين ورؤساء فروعها يؤكدون في اجتماع طارئ وقوفهم خلف القيادة الهاشمية وتماسك الجبهة الوطنية

غوشة: أمن الأردن ووحدته الوطنية خط أحمر.. ووقفة تضامنية ودقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء حادثة الكرك

خبرني - عقد مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، برئاسة نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشة، اجتماعاً طارئاً بمشاركة نائب نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات، والأمين العام ومساعديه، للتأكيد على الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية، وتعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك النسيج المجتمعي في مواجهة الظروف الراهنة.

وجاء الاجتماع على هامش انطلاق ملتقى المهندسات العربيات في مدينة السلط، واستُهل بوقفة تضامنية ودقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء حادثة إطلاق النار التي شهدتها محافظة الكرك.

وأدان غوشة الحادثة التي وقعت في كنيسة الحمود بمحافظة الكرك وأسفرت عن استشهاد عدد من المواطنين، مؤكداً رفض النقابة القاطع لكل أشكال العنف التي تستهدف أرواح الأردنيين وأمن الوطن واستقراره.

وشدد على أهمية الالتفاف حول القيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ومساندة جهودها في حماية الوطن وصون أمنه، مؤكداً أن وحدة الأردنيين وتماسكهم يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة كل ما يستهدف أمن المملكة ونسيجها الوطني.

وأكد رؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات أهمية توحيد الموقف الوطني وتعزيز التكاتف والوعي المجتمعي، والوقوف إلى جانب القيادة الهاشمية ومؤسسات الدولة، بما يعكس مسؤولية النقابة الوطنية والمهنية تجاه القضايا التي تمس أمن الأردن وسلامة أبنائه.

وشارك في الاجتماع والوقفة التضامنية نائب نقيب المهندسين وأعضاء مجلس النقابة والأمين العام، إلى جانب رؤساء مجالس الفروع في المحافظات.