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  • الملك يتلقى اتصالات من زعماء دول لإدانة اعتداء الكرك والتعزية بالشهداء - أسماء

الملك يتلقى اتصالات من زعماء دول لإدانة اعتداء الكرك والتعزية بالشهداء - أسماء

  • 24 أكتوبر 2026
  • 18:32
الملك يتلقى اتصالات من زعماء دول لإدانة اعتداء الكرك والتعزية بالشهداء أسماء

خبرني - تلقى الملك عبدﷲ الثاني، اليوم عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من زعماء دول العالم يعبرون عن تضامنهم مع الأردن والملك، وتعازيهم بشهداء الكرك وإدانتهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الجمعة كنيسة في محافظة الكرك.

 

فلسطين

تلقى الملك عبدﷲ الثاني، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلاله تضامن دولة فلسطين مع الأردن إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم أمس الجمعة كنيسة في محافظة الكرك.

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص تعازيه للملك والشعب الأردني وأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وتناول الاتصال الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والخليل والقدس، وضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف التصعيد الخطير.

 

الإمارات

وتلقى الملك عبدﷲ الثاني، السبت، اتصالا هاتفيا من أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب الرئيس الإماراتي خلاله عن تعازيه ومواساته بشهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك، يوم أمس الجمعة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن إدانة بلاده لهذا الهجوم الإرهابي، ووقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة الإرهاب والتصدي له، معربا عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الشهداء ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

 

قبرص

تلقى الملك عبدالله الثاني ،السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، أعرب خلاله عن تعازيه للملك والشعب الأردني بشهداء الاعتداء الإرهابي الجبان على كنيسة بمحافظة الكرك.
 

اليونان

تلقى الملك عبدﷲ الثاني، السبت، اتصالين هاتفيين من الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قدما خلالهما التعازي باستشهاد أردنيين في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة في الكرك أمس الجمعة.

وشدد كل من رئيس ورئيس وزراء اليونان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدين رفض بلادهما لجميع أشكال العنف، ومعربين عن مواساتهما لأسر الشهداء وتمنياتهما للمصابين بالشفاء التام.

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