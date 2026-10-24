ترمب : الهان عمر تزوجت اخاها وزورت اسمها

خبرني - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا سهام انتقاداته إلى عضو مجلس النواب الديموقراطية إلهان عمر، التي تخضع لتحقيق فدرالي منذ نحو أسبوع.

وأكد ترمب في منشور على حسابه "تروث سوشيال" اليوم الجمعة ان اسمها الذي ترشحت به للانتخابات وأدت القسم في الكونغرس ليس حقيقياً. وكتب قائلاً:" كُشف للتو أن اسم إلهان عمر ليس إلهان عمر، وهو الاسم الذي استخدمته للترشح للانتخابات وأداء القسم في الكونغرس، بل إن اسمها الحقيقي مختلف تمامًا، وهو إلهان نور سعيد علمي، واسم عائلتها هو، بشكل مثير للدهشة، الاسم نفسه تمامًا لشقيقها أحمد نور سعيد علمي، الشخص الذي قيل إنها تزوجته وأنجبت منه أطفالًا".

كما ذكر بأن عمر عندما سُئلت عمّا إذا كانت قد تزوجت شقيقها أم لا، أجابت "ليس على حد علمي"، مردفاً "يبدو أنها لم تكن تعلم ذلك بطريقة ما؟"

هذا ودعاها للاستقالة فوراً من الكونغرس، كونها استخدمت اسمًا مزيفًا لأداء القسم

وختم كاتباً بشكل ساخر:" يُرجى إبلاغ رئيس مجلس النواب، جيمس مايكل جونسون، بأن الحزب الديمقراطي قد تنازل للتو عن مقعدها".

تحقيق جنائي.. وتفتيش لمنزلها

أتى ذلك، بعدما فتش عناصر أمن فدراليون الاثنين الماضي منزل عضو مجلس النواب الديموقراطية في واشنطن في إطار تحقيق جنائي، ما مثل تصعيدا كبيرا في المواجهة بين ترمب والنائبة المعروفة بانتقاداتها الحادة له.

وجرت عملية التفتيش قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات منتصف الولاية التي ستحدد الجهة المسيطرة على الكونغرس، ونفذها عناصر من هيئة تحقيقات الأمن الداخلي، وهي الذراع التحقيقية لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأميركية، وفق ما ذكرت قناة "فوكس نيوز".

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن عملية التفتيش مرتبطة بتحقيق في قضية احتيال جنائي تتعلق بأوراق الهجرة التي قدمها والدها الراحل نيابة عن عضو الكونغرس المولودة في الصومال، حين كانت طفلة.

بدورها، أكدت وزارة العدل في بيان حينها أن عملاء نفذوا "مذكرة تفتيش مصرح بها قضائيا" في منطقة واشنطن، إلا أن المسؤولين لم يحددوا عمر ولا طبيعة التحقيق.

في المقابل، اعتبرت عمر العملية "محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين لترمب واستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية كسلاح".

كما أشارت في منشورات على إكس إلى أن ترمب استهدفها "على مدى عشر سنوات، بأكاذيب لا أساس لها وبحملات تشهير، ضمن حملة ترهيب سياسي"

ولطالما انتقد الرئيس الأميركي عمر، ووجه لها انتقادات لاذعة معتبراً أنها "شخصية فاسدة تماما، وفظيعة، وتنحدر من بلد متلف ولا يعد بلداً"، في إشارة إلى الصومال.

كما اتهمها بالتورط في إدخال مهاجرين من الصومال بطرق غير شرعية.

هذا وتعتبر إلهان عمر (44 عاما) ديموقراطية يسارية من أشد منتقدي ترامب، لا سيما على خلفية الحملة الواسعة التي تشنها إدارته ضد المهاجرين غير النظاميين.