لابيد: التصويت لنتنياهو يعني دولة عنيفة ومكروهة عالميا

خبرني - حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من التصويت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن فوزه سيعني دولة عنيفة ومعزولة ومكروهة عالميا.

وكتب لابيد على منصة "إكس: "حملة نتنياهو: صوتوا لي، وستحصلون على دولة معزولة وعنيفة ومكروهة، ذات اقتصاد مدمر، وعقوبات ستؤدي إلى ارتفاعات جنونية في الأسعار، ومن دون تحالف عسكري مع الولايات المتحدة. والمكافأة: لن يتجند الحريديم، وسيحصل درعي على عشرات مليارات الشواكل".

وأضاف: "حملتنا: صوتوا لنا، وستحصلون على دولة ناجحة ومزدهرة وغنية ومحبوبة عالميا، مع حكومة فعالة ونزيهة. وبدلا من العقوبات، ستكون هناك خطط عمل وتعزيز اقتصادي للجمهور المنتج والخادم، وسيتجدد التحالف الأمني مع الأمريكيين. والمكافأة: سيتجند الحريديم، ولن يكون درعي في الحكومة".

ومن المقرر إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي في 27 أكتوبر الجاري، على أن تشكل الحكومة المقبلة بناء على نتائجها".

وكانت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو تشكلت في نهاية عام 2022، وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1996، وشغل المنصب منذ ذلك الحين على مدار 3 فترات، كما شكّل حكومات 6 مرات.

وبلغ إجمالي الفترة التي ترأس فيها نتنياهو الحكومة الإسرائيلية أكثر من 18 عاما، ليصبح بذلك أكثر السياسيين الإسرائيليين بقاء في المنصب منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948.