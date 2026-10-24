المفرق.. البادية الشمالية.. إلغاء حفل زفاف إكراما لشهداء ومصابي الكرك: مصاب أي أردني هو مصابنا

خبرني - أعلنت عشيرة الحوت - العيسى، في قرية الدفيانة بالبادية الشمالية شرقي محافظة المفرق إلغاء حفل زفاف ابنهم عماد محمد هلال الحوت، حدادًا على أرواح شهداء ومصابي جريمة الاعتداء على كنيسة حمود في الكرك.

وكتبت الناشطة أسمى صقر السردية:

جيرانا وأهلنا، عشيرة العيسى الحوت، في الدفيانة بالبادية الشمالية الشرقية، ألغوا حفل زفاف ابنهم عماد محمد هلال الحوت، حدادًا على أرواح أهلنا الذين قضوا في فاجعة الكنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك.

موقف قد يبدو بسيطًا، لكنه يحمل معنى كبيرًا؛ أن ترى عائلة فرحتها الخاصة أمام وجع وطن، فتختار أن تشارك أهلها الحزن، وأن تلغي مظاهر الفرح احترامًا لأرواح فقدناها جميعًا.

من الدفيانة إلى حمود، ومن البادية إلى الكرك، لا تجمعنا الجغرافيا وحدها، ولا تحدد علاقتنا ببعضنا الأديان أو العشائر. يجمعنا شعور عميق بأن هذا الوطن بيتنا جميعًا، وأن مصاب أي أردني هو مصابنا، حتى لو لم نعرفه شخصيًا.

هكذا نفهم الأردن الذي نعتز به؛ وطنًا لا يبقى فيه الحزن حبيس مكان، ولا تكون فيه المواساة محصورة بأهل الفقيد، بل تمتد من شماله إلى جنوبه، لأننا أهل في هذا الوطن، نتقاسم أفراحه وأتراحه.

كل الاحترام لجيراننا وأهلنا، عشيرة العيسى الحوت، على هذا الموقف النبيل، والرحمة لأرواح الضحايا، والصبر والسلوان لذويهم.