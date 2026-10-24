الأمن ينظّم حملة للتبرع بالدم دعماً لمصابي جريمة الكرك الارهابية

خبرني - نظّمت مديرية الأمن العام، اليوم السبت، حملة للتبرع بالدم في مدينة الحسين الطبية، ومستشفى الأمير علي العسكري لصالح المصابين جرّاء جريمة الكرك الارهابية، بمشاركة مرتبات الأمن العام من مختلف الوحدات والتشكيلات وأعضاء المجالس المحلية وعدد من المواطنين، في مبادرة إنسانية تعكس أسمى معاني التضامن والتكافل، والوقوف إلى جانب المصابين في هذه الظروف.

وجاءت الحملة تجسيداً لروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، وترسيخاً لقيم العطاء والتلاحم بين أبناء المجتمع الأردني، وحتى يختلط الدم الأردني الطاهر ببعضه، واستجابة للواجب الإنساني في دعم الجهود الطبية وتوفير وحدات الدم اللازمة للمصابين، بما يسهم في تعزيز فرص تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت هذه المبادرة أن الأردنيين، بمختلف مواقعهم، يقفون صفاً واحداً في مواجهة التحديات، وأن قيم التكافل والتراحم ستبقى راسخة في المجتمع الأردني.