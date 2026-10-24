أمطار رعدية وانخفاض واضح على الحرارة .. تغيير جذري على الطقس في الاردن منتصف الاسبوع

خبرني - تشير أحدث مخرجات المحاكاة الحاسوبية إلى دخول المملكة إن شاء الله بفترة من الاضطرابات الجوية ابتداءً من يوم الثلاثاء 27/10/2026، وتستمر خلال بقية الأسبوع مرفقة بانخفاض متزايد على درجات الحرارة، مع تشكل السحب الرعدية في مختلف المناطق، والتي تترافق مع هطول الأمطار.

وتمتاز طبيعة الأحوال الجوية المتوقعة بهطول الأمطار بغزارة مع حدوث العواصف الرعدية، مما يرفع من فرصة تشكل السيول وجريان الأودية، وخاصة في الجنوب والشرق، ويسبق ذلك بأجواء أقرب لفصل الصيف مع فرص محدودة لتشكل بعض الغيوم الرعدية المحلية، بحسب طقس العرب.

الأحد والاثنين : درجات حرارة أشبه لفصل الصيف

تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لهذا الوقت من العام بحوالي 2-4 درجات مئوية، وتكون الأجواء أقرب للصيفية منها للخريفية وحارة نسبياً في مختلف المناطق، حيث تقترب الحرارة العظمى من الـ 30 مئوية في بعض المدن الرئيسية وتشمل الأحياء الشرقية من العاصمة عمان، وتكون الأجواء حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتصل درجات الحرارة العظمى في تلك المناطق إلى منتصف الثلاثينات مئوية.

وتظهر السحب المتفرقة وتوجد احتمالية لهطول الأمطار في مناطق محدودة مع ساعات العصر والمساء، قد يصحبها حدوث الرعد وربما نشاط الرياح المثيرة للغبار محلياً.

الثلاثاء والأربعاء : دخول المملكة بأحوال جوية غير مستقرة

وتشير ذات نواتج المحاكاة الحاسوبية إلى دخول المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء بأحوال جوية غير مستقرة ناتجة عن تعمق الهواء البارد في طبقات الجو العليا من الغرب بالتزامن مع امتداد منخفض البحر الأحمر من الجنوب، وعليه تنخفض درجات الحرارة وتتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الظروف الجوية مهيأة بعد مشيئة الله لهطول الأمطار في مناطق مختلفة من المملكة تتركز في الجنوب والشرق، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومصحوبة بالعواصف الرعدية وربما تساقط البرد، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر جريان الأودية والشعاب وربما تشكل السيول المفاجئة بما في ذلك منطقة الأغوار والبحر الميت.

الخميس : مؤشرات على كتلة هوائية أبرد من المعتاد

هذا ويراقب المختصون الجويون في مركز طقس العرب وجود مؤشرات على تأثر المملكة الخميس والجمعة بكتلة هوائية أبرد من المعتاد ورطبة تعمل على حدوث انخفاض إضافي على درجات الحرارة مع تزايد الحاجة للملابس الدافئة ولا سيما خلال ساعات الليل، كما تظهر كميات من السحب وبقاء الفرص مهيأة لهطول الأمطار في مناطق عدة وعلى فترات، قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً.