القدس للتأمين تتقدم بالتعازي لأسر ضحايا حادثة الكرك

خبرني - تنعى شركة القدس للتأمين، ممثّلةً برئيس وأعضاء مجلس إدارتها، ورئيسها التنفيذي وإدارتها التنفيذية وكافة موظفيها، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادثة إطلاق النار التي شهدتها محافظة الكرك، وتتقدّم من أسرهم وذويهم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وتُعرب الشركة عن إدانتها لهذه الجريمة، مؤكدةً رفضها لكافة أشكال العنف والاعتداء على الأرواح، التي تتنافى مع قيم مجتمعنا الأردني وتقاليده القائمة على التراحم والتكافل واحترام حياة الإنسان.

وتؤكد القدس للتأمين تضامنها مع أهالي الضحايا، ووقوفها إلى جانب مؤسسات الوطن وأجهزته الأمنية في جهودها لحماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون، مشدّدةً على أن الحفاظ على أمن الأردن وسلامة أبنائه مسؤولية نتشاركها جميعاً.

حفظ الله الأردن وأهله، وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار في ظلّ قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم، حفظه الله ورعاه.

إنا لله وإنا إليه راجعون