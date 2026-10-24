نبدأ جولتنا في الصحف من الإندبندنت البريطانية، والتي تتناول في افتتاحيتها الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا من خلال استعراض الدعم التكنولوجي الذي يقدمه إيلون ماسك عبر شبكة ستارلينك لإنترنت القمر الصناعي.

فبعد نحو أسبوعين من ظهور أول مؤشر على وجود مشكلات في وصول أوكرانيا إلى شبكة الأقمار الصناعية "ستارلينك"، لا تزال الملابسات الحقيقية لما جرى غير واضحة، سواء من حيث الأسباب أو التداعيات العسكرية المترتبة عليه.

ورغم التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالغموض في أغلب الأحيان، قال إن إيلون ماسك، مالك شركة "سبيس إكس" المشغلة لأكثر من عشرة آلاف قمر صناعي، أعاد الخدمة إلى سابق عهدها.

ويُفهم من تصريحات ترامب أن الاتصالات عبر "ستارلينك" ونسختها العسكرية "ستارشيلد"، التي يعتمد عليها الجيش الأوكراني إلى حدٍ كبيرٍ، عادت للعمل من جديد.

لكن كييف تؤكد أن الوضع لم يعد إلى طبيعته بالكامل. ونقل المقال عن متحدث باسم مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله: "حتى صباح اليوم، لا تزال حالات انقطاع الاتصال عند سرعات تبلغ 161 كيلومتراً في الساعة مستمرة، لكن لا يوجد في الوقت الراهن ما يؤكد رفع هذه القيود".

وخلال الأيام الماضية، ظهرت اتهامات بأن البيت الأبيض قرر خفض سرعة عمل أنظمة الأقمار الصناعية التابعة لماسك، مما صعّب رصد الطائرات المسيّرة الروسية وأعاق الاتصالات الميدانية من المركبات المتحركة في حين قالت مصادر أخرى أن ماسك هو صاحب القرار.

وترجح الإندبندنت في افتتاحيتها أنه بغض النظر عن مصدر هذا القرار، ربما أُريد به توجيه رسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ودفعه نحو مفاوضات سلام أو اتفاق استسلام ينهي الحرب بشروط روسية.

لكنها أضافت أن ذلك "يعكس سوء فهم للإرادة الأوكرانية، إذ يعتبر الأوكرانيون أن الاحتلال الروسي سيكون أكثر إيلاماً من مواصلة القتال حتى في ظروف صعبة".